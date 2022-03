Pérou, Colombie et Chili LIVE : où et comment regarder les matchs de la dernière date des qualifications du Qatar 2022

Le Pérou, le Chili et la Colombie seront les protagonistes de cette dernière date de ces qualifications et aujourd'hui ils joueront le « ticket d'or » pour le repêchage au Qatar 2022. L'équipe nationale péruvienne affrontera le Paraguay à domicile avec l'avantage d'un point qui lui permettra de passer à la prochaine étape de qualification, tant qu'il remporte une victoire au National de Lima. La Colombie doit jouer toutes ses cartes, parier sur la victoire contre un Venezuela et attendez les résultats indésirables pour ceux dirigés par Ricardo Gareca. Le Chili est l'équipe qui s'attend à un véritable « miracle », car dépend des résultats défavorables pour le white-roja et la cafetière, un autre l'élimine simplement de la course.

Le tableau des éliminatoires Qatar 2022 est présenté comme suit : Brésil, L'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay sont directement qualifiés pour la Coupe du monde et n'iront à leur dernier match que pour se conformer à la procédure.

Le Pérou (21) à la cinquième place, la Colombie (20) à la sixième place et le Chili avec 19 points, à la 7e place, ont toutes les chances de participer au repêchage, c'est pourquoi ces trois équipes sortiront avec tout pour remporter une victoire dans leurs matches respectifs.

PÉROU VS PARAGUAY

Où et comment regarder : Ce duel se jouera à Lima. Les chaînes de diffusion sur le territoire péruvien seront : Latina TV et Movistar Deportes. Dans d'autres pays, vous pouvez consulter les chaînes de diffusion et les horaires suivants

Argentine : 20 h 30/Jeu de sport TYC, TyC Sports 2

Chili : 20h30 /TNT Sports Go, stade sportif TNT

Brésil : 20 h 30/Canais Globo, NOW NET et Claro, SportV 3

Paraguay : 20 h 30/Tigo Sports

Colombie : 18 h 30/Goal Caracol

Equateur : 18 h 30/Football Channel

Venezuela : 19 h 30/TLT

Bolivie : 19 h 30/Tigo Sports

États-Unis (Pacifique) : 16 h 30/Réseau sportif Fubo

Mexique : 17:30 heures/Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Espagne : 00h30 (mercredi 30 mars) /Movistar+, Movistar Champions League

COLOMBIE V.S.

Où et comment regarder : Un autre match de crise cardiaque qui aura lieu en même temps (18h30, heure de Colombie/19h30, heure du Venezuela) sera diffusé par GOL Caracol et TLT sur le territoire vénézuélien.

Pour regarder Caracol TV, vous devez d'abord vous inscrire sur Caracoltv.com et vous rendre en haut à droite où il est écrit « Live Signal ». Vous cliquez sur l'option « Jouer » et c'est tout. Bien que le signal soit destiné au territoire de la Colombie, vous pouvez le voir via votre câblo-opérateur de confiance.

Le signal TV Caracol peut être vu sur : TDT (canal 14.1, canal 14.2 et canal 14.4), DIRECTV (canal 132 et canal 1132), Claro TV (canal 106 et canal 109) et Movistar (canal 156, canal 816 et canal 166).

Si vous vivez au Venezuela, La Tele Tuya, ou simplement TLT, est une chaîne d'abonnement à Caracas et est responsable de la diffusion de tous les matchs de l'équipe nationale vénézuélienne. Découvrez comment le régler au Venezuela ci-dessous.

Sur la TNT, canal 23.2 (SD)

Sur Movistar TV, Channel 143.

Sur CANTV, Channel 11 et Channel 602 (HD).

Un satellite intersatellite, Canal 103.

Une simple télévision, Canal 119.

CHILI VS URUGU

Où et comment regarder : L'équipe nationale chilienne se jette sur le terrain du stade San Carlos de Apoquindo pour affronter une « Celeste » déjà qualifiée pour la Coupe du monde. Dans le territoire sud et en charrua, le duel sera joué à 18h30 et sera diffusé sur Chilevisión en territoire chilien et sur VTV en Uruguay

Chilevisión sur le territoire chilien, vous pouvez le regarder totalement gratuitement via la chaîne de télévision, la tablette ou le téléphone portable.

Si vous vivez au Chili, vous pourrez regarder la chaîne Chilevisión, vous pourrez accéder à ces panneaux

Magnétoscope : Canal 21 (Santiago) /711

DirecTV : Canal 151/1151

Movistar : Canal 121/811

Clair : Canal 55/555

Source : Canal 66

Monde : Canal 15/515

GTD/Telsur : Canal 21/27

