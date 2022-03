Pas à pas : c'est ainsi que 20 personnes ont été exécutées dans le Michoacán, dont le chef du CJNG à Zinapécuaro

Moins d'un mois après le massacre de 17 personnes à San José de Gracia, dans le Michoacán, un autre événement a dépassé le nombre de morts dans le même État, puisque le 27 mars, 20 personnes ont été exécutées par un commandement armé alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une palenque de la municipalité de Zinapécuaro.

Un jour après les événements, le bureau du procureur général de l'État du Michoacán a annoncé les résultats substantiels des premières enquêtes menées par le personnel d'enquête de l'agence, qui a réussi à reconstituer les événements violents.

Selon le ministère public, la palenque a ouvert vers 15 heures le dimanche 27, un établissement situé dans le ranch El Paraíso, dans le quartier d'Emiliano Zapata, et dans lequel se réunissaient constamment les membres du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ce jour-là, un événement ouvert au public a été organisé au cours duquel une quarantaine de combats de coqs ont eu lieu sans pari et supervisés par la Section nationale des éleveurs d'oiseaux de combat, qui était « organisée à des fins de sélection génétique ».

(Photo : Reuters)

Une fois ses opérations terminées et après que les visiteurs de la palenque auraient quitté les lieux, les membres du CJNG, qui dominaient la municipalité, sont restés pour continuer à tenir leur réunion, à laquelle le chef de la cellule criminelle était présent.

Le chef régional de l'organisation criminelle était présent sur les lieux et il est présumé qu'il a été la cible des tueurs à gages du cartel de Los Correa, auxquels les autorités du Michoacán attribuent l'attaque, puisqu'ils avaient effectué une incursion armée dans l'entité pour prendre le contrôle de l'illégal opérations dans la région.

Après que la palenque eut fermé ses portes au grand public, le commandement armé est entré dans les lieux à bord d'un fourgon de distribution d'alevins, qui avait été volé dans l'État de Mexico quelques jours auparavant, et dont plusieurs civils sont descendus avec des fusils de haute puissance, ainsi que des vêtements et du matériel. tactique.

Dans le même temps et de manière coordonnée, un camion de passagers, qui avait été détourné, a été utilisé pour maintenir un blocus à l'extérieur du bâtiment et empêcher ainsi les victimes de s'échapper des lieux.

(Photo : Reuters)

« Une fois entrés dans l'enceinte, les hommes ont tiré des armes à feu contre les participants, dont le propriétaire de l'enceinte, Abiel A., 59 ans, et son fils, Salvador A., qui y est mort, ainsi que 17 autres personnes. Cinq personnes ont été blessées dans cette agression, dont l'une est décédée sur le chemin d'un hôpital », a rapporté le parquet.

Après avoir exécuté 20 personnes, les assassins ont abandonné le véhicule dans lequel ils sont arrivés et ont fui les lieux à bord de voitures volées aux victimes de l'attaque. En outre, les autorités de l'État « ont localisé 15 véhicules de types et de modèles différents, dans l'un d'entre eux, prétendument liés aux personnes ayant subi l'agression, se trouvaient des vêtements et des autocollants portant le logo d'une cellule criminelle », a rapporté le bureau du procureur.

Les vêtements et les véhicules ont été déplacés à proximité du FGE, où plus d'une centaine de douilles de calibre 7,62 et .223 ont également été présentées, ainsi qu'une grenade de calibre .40 mm, qui ont été levées comme preuve de l'attaque.

« Jusqu'à cet après-midi, Abiel A., Salvador A., José Andrés M., José H., Erik Salvador M., Daniel E., Melissa S. et Damián M. ont été identifiés devant le parquet », a indiqué l'agence dans un communiqué.

