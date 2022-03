Néstor Villanueva écoute en direct l'audio l'impliquant avec un autre danseur

Néstor Villanueva est toujours dans l'œil de la tempête après étant lié à l'ancienne actrice du film pour adultes Sofía Cavero. Le cumbiambero a joué dans le cadre du programme Amor y Fuego pour préciser qu'il n'entretenait pas d'amitié avec le danseur et qu'ils se sont rencontrés le jour de l'ampay par l'intermédiaire d'un ami commun.

Il a également refusé d'avoir eu des relations intimes avec elle, comme cela a été laissé entendre depuis que les images ont été révélées. En revanche, le chanteur a toujours clairement indiqué que son intention était de récupérer son mariage avec Florcita Polo, afin qu'il ne se penche pas beaucoup sur le sujet.

Lorsque Rodrigo Gonzalez et Gigi Mitre lui ont demandé d'envoyer un message à sa femme encore morte pour s'excuser, Nestor a déclaré qu'il lui parlerait sur quatre murs pour essayer de résoudre leurs différends, surtout maintenant qu'elle a publiquement souligné qu'elle allait demander le divorce.

Cependant, le thème de Florcita et Sofía Cavero n'était pas la seule chose jouée au programme, car selon le directeur de l'information d'Amor y Fuego, Néstor Villanueva aurait une relation étroite avec la danseuse Tessy.

Pour vérifier qu'il existe ou existait entre les deux plus qu'une amitié, la production vous envoie d'abord une capture d'écran de la conversation que les deux auraient eue.

Le cumbiambero a d'abord nié toute relation avec la jeune femme, indiquant qu'il ne savait pas de quoi ils parlaient. Pour cette raison, Rodrigo González a décidé de changer de sujet car il ne disposait d'aucune preuve spécifique.

Après que Néstor Villanueva ait fait ses adieux au programme et était sur le point de quitter Willax Televisión, un son obtenu par la production provoquerait des remous sur le plateau du programme, ils n'ont donc pas hésité à ramener le cumbiambero à nouveau.

Dans cet audio, vous pouvez entendre le mari toujours de Florcita Polo demander à son compagnon de baisser la luminosité de la télévision car une figure qu'il ne voudrait pas être capturée par un journaliste de télévision pourrait briller à travers la fenêtre.

Après avoir écouté ce matériel, le cumbiambero a seulement réussi à dire qu'il parlait à beaucoup de gens et qu'il n'y avait rien de mal à cela, et qu'il ne se souvenait pas d'avoir eu cette conversation. « Je ne me souviens pas de cette conversation... J'ai la conscience claire, je n'ai rien fait de mal », a-t-il dit.

FLORCITA POLO DEMANDE LE DIVORCE

Après l'ampay dans lequel Néstor Villanueva a joué, Florcita Polo a décidé d'entamer le processus de divorce, qu'elle a annoncé lors d'un entretien avec le programme En Boca de Todos, où elle s'est dite déçue par le père de ses enfants.

« En fait, nous avons un stade parental, je suis séparé de Néstor depuis trois mois, bientôt complètement divorcé, seuls nos enfants nous unissent. J'entame déjà la procédure de divorce », a-t-il répondu.

