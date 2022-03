L'INAI enquêtera sur le FMF pour permettre à Fan ID d'entrer dans les stades

La tragédie survenue au stade Corregidora de Querétaro a conduit à la mise en œuvre des changements promus par la Fédération mexicaine de football (FMF) pour assurer la sécurité des supporters. L'un des plus importants sera l'utilisation de Fan ID.

Ce registre fonctionne avec les données personnelles fournies par les participants, ainsi que leur photo et leur billet, ainsi que l'utilisation de la reconnaissance faciale et des données biométriques pour, qui ont été constamment critiquées pour la facilité avec laquelle les informations de chaque personne peuvent être extraites.

Pour cette raison, l'Institut national pour la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles (INAI), le 22 mars, a alerté le FMF cet aspect et l'a exhortée à mettre en œuvre un protocole de sécurité conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données personnelles en possession de personnes (LFPDPPP).

Cependant, la Fédération a ignoré l'agence fédérale et n'en a pas fait rapport. Elle a donc ouvert une enquête d'office sur la mise en œuvre de Fan ID, qui a été soulevée depuis janvier dernier.

L'IANAI a alerté le FMF du danger que représente l'identification des fans depuis le 22 mars (Photo : INAI)

Francisco Javier Acuña, commissaire de l'INAI, a dit comprendre l'utilisation de ce registre d'avant-match, mais a noté qu'ils sont enclins à violer les protocoles de sécurité. En outre, il a déclaré qu'il avait des exigences, telles que la reconnaissance faciale, qui ne disposaient pas des paramètres optimaux pour garantir la sécurité du ventilateur.

« Le fait est que la Fédération n'est jamais venue à l'INAI pour exposer cette situation, elle n'est jamais venue nous dire 'hé, nous allons vouloir mettre cela en œuvre, que faisons-nous ? Dites-nous, aidez-nous, rien. Tant d'attentes, tant d'inquiétudes, l'importance de cette question a commencé à prendre de l'ampleur. Malheureusement, la Fédération a également déclaré qu'elle allait appliquer la reconnaissance faciale pour l'admission, ainsi que pour les mineurs. Avec autant de déclarations de ce type, l'INAI a lancé une enquête d'office qui est maintenant en cours », a déclaré le responsable dans une interview à ESPN.

Acuña s'est montré incisif en matière de reconnaissance faciale et a averti qu' « ils permettent de nombreuses utilisations supplémentaires à celle recherchée pour les obtenir ». Il a également rappelé que cette méthode d'obtention de données biométriques est interdite « à appliquer à des tiers même s'ils ont une certaine connaissance de ce qui va leur arriver ».

Plus tard, il a qualifié cette exigence de « dangereuse » et a affirmé qu'elle ne pouvait pas être utilisée pour l'inscription des participants à des événements de masse.

La Fédération cherche à renforcer les mesures de sécurité afin d'éviter une tragédie telle que celle du stade Corregidora (Photo : EFE/Sebastián Laureano Miranda)

« La reconnaissance faciale est toujours une exploration d'une découverte pour ouvrir votre porte d'entrée, pour des problèmes qui sont limités aux gros titres. La reconnaissance faciale est un domaine qui peut être commenté comme dangereux et pas pour n'importe quel type de cause il sera possible d'appliquer sans raison ou sans raison à des milliers de participants potentiels », a-t-il dit.

Enfin, il a qualifié cette exigence de « raisonnable », puisqu'il en existe d'autres telles que des arches de sécurité, l'enregistrement des sièges et l'utilisation de caméras, mais il a rappelé qu'en fin de compte les personnes impliquées dans une altercation devront déclarer à quel titre elles ont participé.

Jusqu'à présent, la Fédération mexicaine de football ne s'est pas positionnée à cet égard, mais Javier Acuña lui-même a déclaré qu'avec les autorités de la Liga Mx, il avait demandé une réunion avec l'INAI pour discuter de la question.

« Cela ne prendra pas longtemps pour arriver parce qu'il est clair que la Fédération mexicaine, la Ligue, les clubs veulent se rencontrer et ils nous ont envoyé des messages, bonne chose, parce que de cette façon, nous pouvons les aider à bien faire les choses à la fin », a-t-il dit.

