Les photos choquantes d'une ville récupérée par l'Ukraine après des semaines d'occupation russe

Les corps de deux soldats russes sont abandonnés dans la forêt. Les forces ukrainiennes empilées au sommet d'un char montrent des signes de victoire. Des personnes stupéfaites font la queue au milieu d'immeubles carbonisés pour demander de l'aide. Ce sont les curiosités d'une ville ukrainienne qui a repris le contrôle des forces russes, du moins pour l'instant.

Arrivé à Trostyanets peu de temps après que les forces ukrainiennes ont annoncé que la ville du nord-est près de la frontière russe avait été récupérée après des semaines d'occupation russe, The Associated Press a vu lundi un paysage civil qui a connu le pire de la guerre.

Les forces ukrainiennes empilées sur un char célèbrent la victoire. (AP/Efrem Lukatsky)

L'hôpital a été endommagé, ses fenêtres sont déchiquetées par des éclats de verre. La gare avait été tuée. Les habitants marchaient prudemment, méfiants envers les mines. Ils ont roulé à vélo devant des cratères le long du chemin et au-delà des ruines des maisons. On ne sait pas encore combien de civils sont morts.

Les chars russes gisaient brûlés, tordus, abandonnés comme des soldats dans la forêt. L'un des soldats avait une bande rouge autour de la jambe. L'autre avait un bras au-dessus de la tête comme s'il faisait une sieste sur les feuilles à la lumière de l'après-midi. Un soldat ukrainien lui a donné un coup de coude avec son orteil.

Les chars russes gisaient brûlés, tordus, abandonnés comme des soldats dans la forêt. (AP/Efrem Lukatsky)

Un « Z » rouge a marqué un camion russe, avec un pare-brise cassé, près de boîtes de munitions empilées. Des centaines de boîtes, dont certaines contenaient des obus d'artillerie, étaient empilées dans toute la ville. Des résidents curieux ont jeté un coup d'œil dans une boîte ouverte de coquilles.

On ne sait pas où sont allées les forces russes, dans quelles circonstances elles ont fui, ni si la ville en restera libre dans les prochains jours. Dans son discours du soir, le président Volodymir Zelensky a souligné que la situation reste tendue dans le nord-est de l'Ukraine autour de Kharkov, la grande ville la plus proche, et d'autres régions.

Le retour de la présence des forces ukrainiennes à Trostyanets est un soulagement pour un pays qui s'attend à ce que certaines forces russes se retirent. (AP/Efrem Lukatsky)

Mais le retour de la présence des forces ukrainiennes à Trostyanets est un soulagement pour un pays qui s'attend à ce que certaines forces russes, soumises à une résistance acharnée, se retirent.

Un haut responsable de la défense américaine. Les États-Unis ont déclaré que Washington pensait que les Ukrainiens avaient repris Trostyanets. Le responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour discuter des évaluations du renseignement américain. Army, a déclaré que les forces russes restaient en grande partie dans des positions défensives près de la capitale, Kiev, et qu'elles progressaient peu dans d'autres régions du pays.

Un char russe détruit par les troupes ukrainiennes. (AP/Efrem Lukatsky)

À la fin de la semaine dernière, avec ses forces bloquées dans certaines parties du pays, la Russie a semblé réduire ses objectifs de guerre, affirmant que son objectif principal était de prendre le contrôle du Donbass à l'est.

À Trostyanets, après des semaines d'occupation et d'intenses combats, certains habitants semblaient avoir perdu tout sens de la normalité.

Les voisins attendent de l'aide (AP/Felipe Dana)

« Personnellement, je n'ai pas vu grand-chose », a déclaré un résident, Vitali Butski. Et pourtant, trois missiles ont touché sa maison. De nombreux bâtiments au-delà de la gare sont endommagés, a-t-il précisé.

À l'abri du vent glacial, lui et d'autres se sont aventurés à voir ce qui a été laissé derrière lui.

Boîtes contenant des munitions devant la gare. (AP/Felipe Dana)

Les munitions non explosées ont couvert la place devant la gare. Des tranchées et des bermes bordaient la place, signe que les forces russes tentaient de défendre leur position. Dans un bunker en dessous de la gare, aux murs et aux portes épais, les chambres étaient garnies d'uniformes et de bottes de l'armée.

Une femme passe devant un char détruit dans la ville de Trostsyanets (Photo AP/Felipe Dana)

Sur les murs, des messages patriotiques comprenaient des dessins signés par des enfants en russe sur lesquels on pouvait lire « Merci pour la paix, soldat ». Une autre pièce avait été utilisée comme clinique, avec des compte-gouttes non utilisés prêts et des bureaux convertis en lits, bien qu'il n'y ait aucune trace de sang.

Après des semaines d'occupation et d'intenses combats, certains habitants semblaient avoir perdu tout sens de la normalité. (Photo AP/Felipe Dana)

Des paquets de rations alimentaires russes ont été vus dans les décombres. Mais les habitants ont indiqué que les soldats avaient toujours faim.

« Le soir, ils sont venus nous voir, dans nos maisons et nos sous-sols, et ont volé nos cornichons, nos pommes de terre, notre beurre et nos concombres », a raconté une habitante qui n'a pas donné son nom.

Il appelait les Russes « orcs » ou créatures ressemblant à des gobelins. Des milices des régions de Donetsk et de Louhansk étaient également présentes, a-t-il précisé. La ville entière avait été occupée.

Des soldats ukrainiens, en haut à gauche, debout près des corps de deux soldats russes à Trostsyanets, en Ukraine. (Photo AP/Felipe Dana)

Les habitants ont salué les chars ukrainiens qui ont passé des semaines dans une situation humanitaire horrible. (Photo AP/Felipe Dana)

Maintenant, pour les résidents, il y a de la place pour respirer. Dans la file pour obtenir de l'aide, ils ont salué les chars ukrainiens qui passaient.

« Comme vous pouvez le constater, il y a eu des batailles ici au cours du dernier mois. Des projectiles volaient et les gens disaient qu'ils avaient peur », a déclaré Evgeni Kosin, des services d'urgence. « Ils ont manqué de nourriture ou d'eau. La situation humanitaire était horrible. Maintenant qu'il n'y a pas eu de survols ou d'attentats à la bombe au cours des trois derniers jours, peut-être que la situation s'améliore. »

(Par ANDREA ROSA et FELIPE DANA, Presse associée)

Continuez à lire :