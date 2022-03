León Krauze s'en est pris à AMLO pour avoir critiqué les artistes : « Il pense qu'il va gagner en divisant »

Des musiciens, des acteurs et d'autres artistes ont participé à une récente vidéo virale qui a provoqué une grande controverse sur les propos qu'ils ont publiés contre le construction du train maya dans le sud-est du Mexique, ce qui, selon eux, signifie une tragédie environnementale.

L'enregistrement comprenait des personnages de grande importance pour le public mexicain tels que Eugenio Derbez, acteur ; Rubén Albarrán, chanteur de Café Tacvba ; Natalia Lafourcade, chanteuse ; Kate del Castillo et Omar Chaparro, acteurs ; et enfin, le défenseur des droits des animaux Arturo Islas.

Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, n'a pas tardé à commenter la question, déclarant qu'ils avaient été vendus à des artistes qui auraient reçu de l'argent pour être apparus dans le court clip d'une organisation sociale.

Lors d'une de ses conférences matinales depuis le Palais national de la capitale du pays, le chef de l'exécutif fédéral a estimé que ce sont des pseudo-écologistes, des conservateurs et des fifis qui ont fait campagne contre leur gouvernement.

AMLO a qualifié les célébrités de « pseudo-environnementalistes » (Photo : Cuartoscuro)

Cela a incité davantage de personnalités, non seulement des artistes, mais aussi des journalistes, des chroniqueurs, des analystes, etc., à se joindre à la défense de leurs amis et contre le soi-disant train maya, l'une des œuvres phares du président, avec la raffinerie Dos Bocas et l'aéroport international Felipe Angeles.

Ce fut le cas du journaliste León Krauze, qui s'est révélé être l'un des plus ardents critiques du gouvernement d'Andrés Manuel et de la Quatrième Transformation qu'il a entreprise depuis son bureau à l'intérieur du Palais national.

À travers sa plus récente chronique pour El Universal, il a estimé que la demande de mettre fin à ce type d'attaque contre son mandat à la tête du pays est « symptomatique d'une dynamique toxique de son gouvernement ».

Parmi les exactions commises par AMLO, selon le journaliste, il y a le fait d'ignorer la trajectoire de ceux qui l'exigent, comme Rubén Albarrán et Ofelia Medina, qu'il considérait particulièrement comme des défenseurs de l'environnement et des combattants des peuples qui en ont besoin.

Le journaliste León Krauze s'est prononcé en faveur des artistes qui ont attaqué le train maya (Photo : Instagram/Leonkrauze)

Selon Krauze, cela pourrait disqualifier la réputation des critiques, exposant ainsi les politiciens pro-Q4, l'opinion publique et même les réseaux sociaux et « d'autres outils de polarisation ».

Tout ce qui précède, a-t-il dit, pourrait faire partie d'un système qui « a empoisonné la discussion publique », où le président prend chaque mot ou demande pour son gouvernement comme une guerre où le dialogue, la nuance ou la concession sont interdits.

La journaliste a souligné que, à titre d'exemple, il suffit de voir la liste des personnages qui ont été critiqués ou attaqués par AMLO pour leurs déclarations sur le quatrième trimestre, des politiciens aux présidents étrangers, aux activistes, aux féministes, aux hommes d'affaires, aux parents d'enfants atteints de cancer, entre autres.

Fonatur présente les dernières finitions du train maya, l'un des mégaprojets de l'administration d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Photo : Twitter/ @TrenMayaMX)

Pour cette raison, le présentateur d'Univision a déclaré qu'il était devenu clair que la stratégie de López Obrador est la polarisation « comme un outil politique électoral », ajoutant qu' « il croit qu'il gagnera en divisant, quels que soient les coûts pour la société qu'il gouverne ».

Enfin, il a ajouté que de tels interlocuteurs sont précieux et nécessaires, surtout lorsqu'ils parlent de leur carrière ou de leurs travaux importants, malgré ce que dit le président. ou veut les ignorer.

Jusqu'à présent, certains artistes ont revisité les commentaires d'Andrés Manuel López Obrador, comme Gael García, et de l'acteur Eugenio Derbez, qui a déclaré que « il ne reçoit pas d'enveloppes jaunes », faisant référence à un scandale du frère du président.

