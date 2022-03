Le président de Cali nie la démission présumée de Dudamel

Le Deportivo Cali célèbre l'une des pires saisons de son histoire dans la location locale où il se classe 18e de la Dimanor Betplay League avec onze points et moins sept dans la différence de buts. La peinture « Azucarero » génère un certain type d'incertitude quant à sa présentation à la Conmebol Libertadores.

Il convient de rappeler que la semaine dernière, les rivaux des équipes colombiennes se sont rencontrés lors de la compétition continentale où Cali fera partie du Groupe E avec Boca Juniors d'Argentine, Corinthians du Brésil et Always Ready de Bolivie.

Les débuts en coupe se feront contre le tirage au sort « Xeneize » en condition locale le 5 avril et il y a plus de doutes que de certitudes à propos de ce Deportivo Cali, qui n'est même pas l'ombre de l'équipe devenue championne au second semestre 2021.

En outre, de nombreuses versions sont tissées sur la continuité de l'entraîneur vénézuélien Rafael Dudamel, qui n'a pas trouvé de retour à la situation déplorable du onzième caleño de la ligue.

Dimanche dernier, le champion colombien a eu un souffle après avoir battu à Palmaseca pour la 13e date de la Liga Betplay DiMayor Cortuluá 2-1 avec des scores de Yony González et Jhon Vasquez tandis que Luis Carlos Ruíz a marqué pour l'équipe « Corazón del Valle ».

Cependant, des rumeurs ont émergé selon lesquelles l'ancien entraîneur de l'Universidad de Chile, avait démissionné malgré le triomphe obtenu lors de sa dernière sortie.

Pour cette raison, Marco Caicedo, président de l'institution, a dû rattraper ces versions en niant catégoriquement la démission présumée du timonier vénézuélien lors d'un entretien avec Antena 2 à Cali.

De même, le patron de Superdepor a blâmé les réseaux sociaux en assurant que les gens sont emportés par les fake news qui circulent constamment dans ces médias.

La semaine dernière, le journaliste Carlos Antonio Vélez a déclaré dans sa chronique Palabras maires d'Antena 2, que la vraie raison pour laquelle les dirigeants de Cali ne se sont pas dispensés des services de Dudamel, est en raison du coût élevé de leur rémunération.

Pour l'instant, le cycle de Rafael Dudamel au Deportivo Cali se poursuivra et il devra affronter son prochain examen de ligue ce vendredi lorsqu'il visitera Equidad Seguros au stade Techo pour la date 14 de la Dimanor Betplay League.

