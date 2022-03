Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a exclu de parler à la Russie d'un référendum dans les négociations d'Istanbul

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dimitro Kuleba a déclaré lundi soir qu'il excluait de parler d'un éventuel référendum avant le nouveau cycle de contacts entre les délégations en négociation dans la ville turque d'Istanbul.

« Nous déciderons du référendum à organiser ou non. Ce n'est pas l'objet de négociations », a déclaré Kuleba dans un communiqué recueilli par la présidence ukrainienne, ajoutant que la tenue d'une telle consultation sur les territoires occupés par la Russie et d'autres questions connexes est « une question interne à l'Ukraine ».

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné des « instructions très claires » et que l'Ukraine « ne fait pas de commerce de personnes, de terres et de souverainetés » : « Notre position est le béton armé », a-t-il dit.

« Nous attendons avec impatience la conversation entre les deux délégations pour voir si les Russes viendront à ces pourparlers prêts à vraiment s'entendre sur quelque chose, ou simplement à répéter leurs demandes, qui ont été entendues depuis le début », a-t-il dit.

Ainsi, le détenteur du portefeuille des affaires étrangères de l'Ukraine a souligné que si « l'humeur a changé et que vous êtes prêt pour une conversation sérieuse et substantielle et des arrangements équilibrés, alors les choses iront de l'avant ». « S'il s'agit d'une répétition de leurs empreintes de propagande à huis clos, alors ils se disperseront de la même manière qu'ils l'ont fait », a-t-il ajouté.

Kuleba a également indiqué qu' « il n'y a pas d'accord », mais qu'il y a un « échange de réflexions, de suggestions et d'idées ». Le Ministre des affaires étrangères a également exprimé sa gratitude à la Turquie pour son leadership dans les efforts de médiation et la stimulation du processus de négociation.

Des soldats ukrainiens marchent à côté d'un véhicule endommagé, sur le site d'un combat avec les troupes russes

« Au cours de ce mois, la position publique de la Russie a progressivement changé les plans pour capturer des villes clés en Ukraine quelques jours avant d'expliquer que les hostilités se limitent à la prise des régions de Donetsk et de Lougansk », a-t-il souligné.

En outre, l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes a indiqué qu'elle avait abattu 17 cibles aériennes « ennemies » au cours des dernières 24 heures, dont huit avions et trois hélicoptères.

« L'armée de l'air a attaqué 17 cibles aériennes : huit avions, trois hélicoptères, quatre véhicules aériens sans pilote et deux missiles de croisière », indique le communiqué des forces armées ukrainiennes publié sur Facebook.

Les forces de défense ukrainiennes « continuent de maintenir la défense circulaire de la ville de Marioupol et de défendre et de dissuader l'avancée de l'ennemi dans la région de Tchernigov », ont-ils ajouté.

Ils ont également assuré que les troupes russes avaient été retirées des accès de Kryvyï Rih de 40 à 60 km.

« L'ennemi n'est pas seulement arrêté dans toutes les directions, mais il est également repoussé des abords lointains de la ville », a annoncé le chef de l'administration régionale de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, comme l'a déclaré « L'indépendant de Kiev ».

(Avec des informations d'Europa Press)

