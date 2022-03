Le membre de Piso 21 a confirmé qu'il sera père pour la première fois après un long processus : « Chaque effort a sa récompense »

En 2022, plusieurs célébrités colombiennes vont faire leurs débuts en tant que parents, parmi lesquelles Camilo Echeverry, qui est en comptant les heures pour rencontrer Indigo, ainsi que l'un des membres du groupe à succès Piso 21.

C'est Pablo Mejía Bermudez, qui a profité de la célébration du deuxième anniversaire de sa relation avec l'actrice et mannequin Stephania Stegman pour annoncer à ses amis et adeptes qu'ils allaient être parents pour la première fois.

L'information a été publiée par les deux avec une vidéo Instagram, à travers laquelle ils ont mentionné que, malgré leur court engagement, ils avaient décidé il y a environ un an de subir un traitement de fécondation in vitro afin de devenir enceinte.

Plus tard, le chanteur de Piso 21 et sa petite amie ont montré les détails de l'ensemble de la procédure qui leur a permis de devenir parents pour la première fois, car ils ont tout enregistré dès le premier jour.

« Si vous vous demandez pourquoi toutes ces injections et pourquoi nous sommes tellement allés à la clinique, c'est parce que notre grossesse n'est pas comme celle à laquelle nous sommes tous habitués. C'est là que le médecin nous transfère vers notre futur bébé (...) Il est maintenant temps d'attendre 15 jours et de faire un test », a expliqué Pablo Mejía, tout en montrant le processus de fertilisation.

Alors, Stephania Stegman a fait le test de grossesse respectif et sa réaction à l'apprentissage qu'elle sera mère a fait plus d'un cri. Puis c'est au tour du jeune musicien d'apprendre la nouvelle et lui aussi a pleuré d'émotion.

En outre, ils ont partagé l'une des plus récentes échographies effectuées par la future mère, bien qu'ils n'aient pas révélé exactement combien de temps ils étaient enceintes.

Pablo Mejia et sa petite amie n'ont pas été étrangers aux critiques de ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de fonder une famille en si peu de temps. Cependant, dans cette vidéo, ils ont également abordé les questions et expliqué clairement pourquoi ils étaient ensemble.

Il est à noter que, comme Stegman l'a souligné, il était également à côté du jury du « X Factor » lorsqu'il a été opéré d'urgence, après qu'on eut appris que le chanteur avait affecté son artère poplitée, située vers son genou, de sorte qu'il a failli se faire amputer la jambe.