Le Chili cherchera le miracle contre l'Uruguay à la dernière date des qualifications sud-américaines : temps, télévision et formations

L'équipe nationale chilienne jouera un match aromatique en finale ce mardi contre l'Uruguay. La Roja a besoin d'un véritable miracle pour atteindre la zone de repêchage et avoir la chance de jouer pour l'un des derniers billets pour la Coupe du monde. Devant, cependant, ils auront une équipe uruguayenne qui ne leur facilitera pas la tâche.

La déroute 4-0 que le Brésil lui a donnée jeudi au stade Maracaná a laissé son esprit au sol, mais l'équipe de Martin Lasarte s'accroche désormais à son histoire pour garder espoir de jouer au Qatar et de ne pas regarder son deuxième championnat du monde consécutif à la télévision.

« Cette équipe a surmonté de nombreuses difficultés et je pense que ce ne sera pas une exception », a déclaré à la presse Ronnie Fernández, le jeune attaquant de l'Université du Chili.

Il convient de rappeler qu'en plus du résultat qui se produira au stade San Carlos de Apoquindo, les Chiliens doivent s'attendre à ce que ni la Colombie ni le Pérou - qui aspirent également au repêchage - ne remportent leurs duels. Le Pérou joue à Lima contre le Paraguay, tandis que la Colombie joue à l'extérieur contre le Venezuela, finaliste absolu des qualifications.

L'entraîneur Martín Lasarte fait appel à l'histoire d'une équipe dont la base de joueurs, la Golden Generation, a donné au Chili deux de ses plus grandes victoires sportives : la Copa America 2015 à Santiago et le Centennial, un an plus tard aux États-Unis.

La bonne nouvelle pour les Chiliens est que l'attaquant Ben Brereton, qui n'a pas joué au Brésil en raison d'une blessure, a fait un travail physique égal à celui de l'équipe et pourrait être en mesure de disputer le dernier match à élimination directe.

Né en Angleterre, où il défend le maillot des Blackburn Rovers, il a été la révélation de l'équipe chilienne. Sans parler une goutte d'espagnol, l'affection manifestée à la chemise chilienne et ses performances à des moments clés en ont fait l'un des favoris des fans, qui l'ont surnommé Super Ben.

La Celeste, quant à elle, a subi un creux notable. L'entraîneur Diego Alonso a perdu pour le match contre les Chiliens face à Facundo Pellistri, le jeune attaquant de 20 ans, suspendu en raison de l'accumulation de cartons jaunes.

L'Uruguay, qui a déjà retiré son billet pour le Qatar après avoir battu le Pérou 1-0 jeudi dernier à Montevideo, cherchera à clore l'égalité avec une nouvelle victoire qui donnera la sécurité à l'équipe, qui a pu récupérer lors des derniers matches.

FORMATIONS POSSIBLES

Chili : Brayan Cortez, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Diaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aranguiz - Alexis Sanchez et Eduardo Vargas

Uruguay : Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godin, José Maria Giménez, Mathias Olivera, Damian Suarez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suarez et Darwin Nunez.





HEURE : 23:30 GMT (20:30 ARG-URU-CHI/ 19:30 VEN-PAR-BOL/18:30 COL-PER-ECU-MEX)

Télévision : TYC Sports 2

ARBITRE : Patricio Loustau (ARG)

STADE : Stade San Carlos de Apoquindo

