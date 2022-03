La marque de David Ospina qui la place à la hauteur des meilleurs au niveau des équipes nationales

El arquero de Colombia David Ospina rechaza un balón hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar entre Brasil y Colombia en el estadio Arena de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Le match entre la Colombie et la Bolivie a permis à David Ospina d'entrer dans la liste des 10 meilleurs gardiens de but ayant marqué le plus de buts invaincus au niveau de l'équipe nationale. Lors du match à élimination directe susmentionné, le gardien de but d'Antioquian n'a pas été touché au but pendant les matches de 90 minutes. Avec cela, il a égalisé la marque de Dino Zoff et Hugo Lloris.

Au total, il y a 62 matches pour lesquels David Ospina a marqué le but à zéro. Être le seul gardien de but en Amérique latine sur la liste. Le plus proche est Claudio Bravo à la 19e place avec 53 haies invaincues. La liste a été établie par la Fédération internationale d'histoire et de statistique du football.

Dans le top 10, il y a d'autres joueurs importants tels que l'Italien Gianluigi Buffon avec 77 matches et le Néerlandais Edwin Var der Sar avec 72. Le leader historique est l'Espagnol Iker Casilla avec 103 matchs sans but.

Archer/Sélection/Haies invaincues

1 Iker Casillas — Espagne — 103

2 Gianluigi Buffon — Italie — 77

3 Edwin Van der Sar - Pays-Bas — 72

4 Essam El-Hadary - Egypte — 69

5 Mohamed Al-Deayea - Arabie Saoudite — 69

6 Peter Shilton — Angleterre — 66

7 Shay Given - Irlande — 64

8 Dino Zoff — Italie — 62

9 Hugo Lloris - France — 62

10 David Ospina - Colombie - 62

Contre le Venezuela, Reinaldo Rueda prévoit avec l'équipe de Colombie d'utiliser une formation de départ différente de celle formée lors du match contre la Bolivie. Certains changements imposés par l'absence de joueurs tels que Juan Guillermo Cuadrado et Alfredo Morelos, d'autres dus aux variantes tactiques utilisées par l'entraîneur.

Juan Guillermo Cuadrado a reçu le deuxième carton jaune contre la Bolivie, il a donc été renvoyé de l'équipe de Colombie lorsqu'il a dû payer une pénalité. De son côté, Alfredo Morelos n'a pas réussi à se remettre de la blessure au muscle gauche, qui l'a envoyé à la tribune lors de la dernière date des qualifications sud-américaines.

Au milieu de terrain, il serait passé d'une seule roue de récupération, Gustavo Cuellar, qui a très bien joué ce rôle contre la Bolivie, à aligner Matheus Uribe, auteur du troisième but contre l'équipe Altiplano, et Wilmar Barrios, partant régulier et l'un des rares à répéter dans le liste en relation avec la dernière réunion en territoire vénézuélien.

Composition possible pour l'équipe nationale de Colombie

David Ospina ; Daniel Munoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra ; Wilmar Barrios, Matheus Uribe ; Luis Sinisterra, James Rodriguez, Luis Diaz et Luis Fernando Muriel.

DT : Reinaldo Rueda

