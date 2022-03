La loi sur les masques sur les avions et les trains suscite la demande des républicains

(Bloomberg) Près de deux douzaines d'États aux États-Unis ont intenté une action en justice pour annuler le mandat fédéral de porter un masque dans les transports en commun, accusant l'administration Biden d'ignorer ses échecs devant les tribunaux et d'avoir un « dédain absolu » pour les limites de son pouvoir dans le contexte de la pandémie de covid-19 19.

Le procès, déposé mardi devant le tribunal fédéral de Tampa, en Floride, a fait valoir que la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, n'ont pas le pouvoir de forcer les passagers des avions, les trains et les bateaux à porter des masques .

« Même des États comme la Californie ont annoncé la fin de leurs mandats de masquage », ont déclaré des États, principalement dirigés par des Républicains, dont la Floride, l'Alabama et la Louisiane, dans la plainte. « Malgré cela, le CDC laisse sans vergogne son mandat intact. » Ils ont déclaré que l'administration avait fait preuve d' « un niveau remarquable d'intransigeance ».

Les CDC ont refusé de commenter le procès. La règle avait expiré le 18 mars avant que l'Administration ne la prolonge jusqu'au 18 avril.

Cette prolongation intervient alors que les États américains assouplissent les restrictions à la suite d'une baisse drastique du nombre de cas depuis un pic en janvier causé par la variante omicron du coronavirus. Près d'un million d'Américains sont morts du covid au cours des deux dernières années, et des centaines d'autres continuent de mourir chaque jour.

Il s'agit de l'affaire Florida vs. Walensky, 22-cv-00718, tribunal de district américain, district central de Floride (Tampa).

