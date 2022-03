Kenya López Rabadán s'est rendu à l'AIFA et a noté ses lacunes : « Manque de planification »

Le jour de l'inauguration de l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA) de la base aérienne de Santa Lucia, dans l'État de Mexico, il a été annoncé que plus d'un millier d'invités se sont rendus dans les locaux de l'aéroport, y compris des politiciens.

À cet égard, la sénatrice Kenia López Rabadán a rapporté via les réseaux sociaux qu'elle avait décliné l'invitation, mais qu'elle avait promis de revenir sur ses propres pieds pour enquêter et observer tout autour de la construction par elle-même.

C'est le 28 mars 2022 que Rabadan s'est présenté dans les installations de l'AIFA, selon ses dernières publications sur le réseau social Twitter, où il a pris quelques notes à ce sujet.

Selon le sénateur, elle a eu un dialogue avec le personnel du Secrétariat de la Défense nationale pendant environ cinq heures au cours duquel ils ont expliqué, entre autres, que 74,5 milliards ont été investis dans la construction de l'AIFA jusqu'à présent, et qu'il reste encore 4 milliards à exercer.

(Photo : Twitter/ @kenialopezr)

À ces chiffres, López Rabadán a ajouté le coût de l'annulation de l'aéroport international de Texcoco au Nouveau-Mexique, ce qui donnerait un total de plus de 400 milliards de pesos.

« 90 630 millions de pesos n'ont pas encore été payés pour les obligations placées pour construire Texcoco, qui doivent être payées au cours des 20 prochaines années. C'est une question que le SHCP doit résoudre d'urgence, car sinon, ils continueront à jeter l'argent des Mexicains », a-t-il ajouté dans son fil.

Il a ensuite assuré qu'en réalité, il n'y a pas de lacunes dans le remodelage et la construction effectués par Sedena, car il s'agit plutôt d'un manque de planification, de connectivité, de passagers et de compagnies aériennes dans l'intention d'établir Sainte-Lucie comme leur nouvelle destination d'entrée et de sortie.

Foto : INAH

Selon des rapports de première main obtenus par la sénatrice du Parti d'action nationale (PAN), l'objectif est d'atteindre un seuil de rentabilité établi chez 5 millions de passagers, ce qui, a-t-elle écrit, « à court terme n'est pas possible ».

Il a également indiqué que c'était à la célèbre tour de contrôle qui a traversé plusieurs controverses, notamment qu'elle coulait ou qu'elle était chueca, ce qui a été démenti par la présidence de la République.

Kenia López Rabadán a expliqué que les contrôleurs de vol des services de navigation dans l'espace aérien mexicain disposent d'un équipement de premier ordre, « mais sans trafic aérien de peu d'utilité », a-t-il dit.

Enfin, il a assuré avoir présenté aux responsables de l'AIFA un total de 20 questions spécifiques, auxquelles, espère-t-il, seront répondues prochainement « afin de pouvoir informer la population mexicaine de ce travail ».

Kenya Lopez Rabadan (Photo : Cuartoscuro)

Récemment, la sénatrice a tout rapporté sur sa visite à l'AIFA et, à travers ses réseaux sociaux, elle a critiqué le budget consacré à la construction du « nouveau caprice » d'AMLO, le coût du transport pour l'atteindre et ce qui aurait pu être fait avec les ressources qui lui ont été allouées.

Plus tard, depuis l'une des routes de l'AIFA, il a souligné qu'il y avait encore du personnel travaillant sur les travaux, car il a montré des images de certains travailleurs qui enlevaient de la terre et des pierres.

Enfin, le sénateur du PAN a souligné que l'AIFA n'a pas la reconnaissance appropriée pour les vols internationaux, puisque seuls les vols à destination de Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancun et Mérida ont été enregistrés mardi.

CONTINUEZ À LIRE :