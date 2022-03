« Halo », la série basée sur le jeu vidéo emblématique Master Chief, est sortie

Pablo Schreiber as Master Chief in Halo Season 1, Episode 1, streaming on Paramount+. Photo Credit: Adrienn Szabo/Paramount+

Depuis ses origines en tant que long métrage produit par Peter Jackson qui s'est effondré dans les années 2000 jusqu'au projet de développement de Steven Spielberg, Halo a parcouru un long chemin vers la télévision, mais il est finalement arrivé. La nouvelle série de science-fiction basée sur le célèbre jeu vidéo Xbox a été créée sur Paramount+ le jeudi 24 de ce mois et aura un nouvel épisode chaque semaine jusqu'à la fin de sa première saison.

Avec la production exécutive de Spielberg et un budget de 90 millions de dollars, Halo raconte l'histoire d'une guerre intergalactique du 26e siècle entre le Commandement spatial des Nations Unies et le Covenant, une alliance théocratique-militaire de plusieurs races extraterrestres avancées.

(Crédit : Paramount+)

La série met en vedette Pablo Schrieber dans le rôle de Master Chief, un imposant super-soldat, élevé et entraîné depuis son enfance au combat pour la défense de l'humanité. Après que Master Chief et Silver Team, l'escouade qu'il dirige, aient vaincu un groupe d'éclaireurs ennemis sur la planète Madrigal, le groupe découvre un objet mystérieux qui pourrait être la clé pour mettre fin à la guerre humain-extraterrestre. Cependant, alors que chaque armée se dispute pour le contrôle de l'objet, une révélation surprenante laisse Master Chief s'interroger non seulement sur la mission qui lui est confiée, mais aussi sur lui-même.

Schrieber vient de rôles importants tels que George « Pornstache » Mendez dans Orange is the New Black et Mad Sweeney dans American Gods. Dans le rôle de Master Chief, également connu sous le nom de John-117, il doit incarner le conflit du héros robotique qui ne montre aucune émotion, mais qui commence progressivement à interroger ses supérieurs et à trouver sa propre échelle de valeurs.

(Crédit : Adrienn Szabo/Paramount+)

Natascha McElhone joue également le rôle du Dr Halsey, la scientifique derrière les Spartiates ; Yerin Ha dans le rôle de Kwan, la fille d'un chef militaire que Master Chief sauve d'une attaque, et Jen Taylor dans le rôle du clone de l'intelligence artificielle, Cortana. Le casting est complété par Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi Fire, Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers : L'ère d'Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) ) et Danny Sapphe Penny Dreadful).

Cet univers intergalactique déchiré par la guerre sera familier à ceux qui se sont déjà immergés dans le jeu vidéo - qui a récolté plus de 6 milliards de dollars de ventes totales depuis son lancement avec la Xbox originale en novembre 2001 - mais les créateurs de la série cherchent également à faire de la première saison pleinement une narration nouvelle et attrayante pour le grand public.

(Crédit : Adrienn Szabo/Paramount+)

Dans sa version télévisée, Halo existe dans son propre canon, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter de rencontrer des événements que vous pourriez connaître à partir de jeux, de romans ou de tout autre média ayant exploré la saga.

La première saison comportera neuf épisodes d'environ une heure, et la production de la deuxième saison est déjà approuvée, donc tout indique que cette histoire ne fait que commencer.

Les nouveaux épisodes seront publiés sur Paramount+ tous les jeudis, jusqu'à la fin de la saison, le 19 mai. Les clients Flow pourront s'abonner au pack Premium Paramount+ et profiter de tout leur contenu gratuit pendant 12 mois, depuis n'importe quel appareil.

HALO est produit par SHOWTIME® en partenariat avec 343 Industries, en collaboration avec Amblin Television. La première saison de HALO est produite par Steven Kane, Steven Spielberg, Darryl Frank et Justin Falvey pour Amblin Television en partenariat avec 343 Industries, Otto Bathurst et Toby Leslie pour One Big Picture, Kyle Killen et Scott Pennington pour Chapter Eleven.