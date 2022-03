Fernández Noroña a battu Loret de Mola et Azucena Uresti pour avoir propagé une fusillade présumée à l'aéroport de Cancún

Au cours de la matinée du 28 mars, des alertes ont retenti à l'aéroport de Cancún, Quintana Roo, en raison de bruits forts enregistrés à l'intérieur des locaux, qui ont attiré l'attention des personnes qui ont quitté les lieux avec terreur.

Des témoins ont souligné qu'il s'agissait de détonations d'armes à feu, de sorte que plusieurs journalistes ont commencé à partager les informations sans vérification préalable. Ces détails ont inondé les réseaux et ont commencé à attirer l'attention.

Ce réseau d'information a été rejoint par deux des journalistes les plus renommés du pays : Carlos Loret de Mola et Azucena Uresti, qui ont publié sur leurs réseaux sociaux des informations sur les détonations présumées dans l'État où la violence liée au trafic de drogue a augmenté.

« Quelle angoisse, quelle incertitude. Jusqu'à quand ? Signale des coups de feu C5 au terminal 3 de l'aéroport international de Cancun, Code Rojo est activé », a écrit le contributeur de médias tels que Milenio et Radio Formula. De son côté, le reporter controversé Latinus et El Universal n'ont fait que partager la nouvelle.

Cependant, quelques instants après les premiers rapports, le Secrétariat de l'infrastructure, des communications et des transports (SICT), en collaboration avec le Groupe des aéroports du Sud-Est (ASUR), a précisé qu'il y avait pas de fusillade à l'aéroport international de Cancún, car c'est la chute de trois panneaux qui, lorsqu'ils ont été poussés, ont provoqué la panique parmi les participants et provoqué plusieurs à manquer de place.

Par le biais d'une publication sur Twitter, ils ont souligné que « la situation d'alerte a été causée par la chute de trois panneaux lorsqu'ils ont été poussés par inadvertance, ce qui a provoqué la sortie intempestive des utilisateurs en raison du rugissement ».

Les premiers rapports ont mis en garde contre une possible fusillade (Photo : Twitter)

Dans ce contexte, le député du Parti travailliste (PT), Gerardo Fernández Noroña, a dénoncé des journalistes pour avoir partagé de fausses nouvelles concernant le tollé dans les installations aéroportuaires.

Dans un premier temps, il a interrogé Loret de Mola et lui a demandé de supprimer sa publication, puisque cette version avait déjà été refusée, ainsi que de présenter des excuses pour avoir diffusé ce fait.

« Cela fait huit heures que vous avez téléchargé cette fausse note. Allez-vous le retirer et vous excuser à un moment donné, Loretito ? @CarlosLoret ment », a écrit le législateur.

Plus tard, sa victime était Azucena Uresti, qu'il a traitée de « menteuse » et lui a également demandé de reconnaître son erreur et de cesser de partager des événements qui ne se sont pas produits de cette façon. « C'est vrai : combien de temps allez-vous arrêter de répandre des mensonges ou reconnaître si vous vous trompez @azucenau ? » , il a condamné.

Les autorités étatiques et fédérales ont refusé les versions (Photo : Twitter)

Jusqu'à présent, aucun des deux mentionnés n'a répondu à Fernández Noroña. On s'attend donc à ce que sur les réseaux sociaux, ils remettent en question les messages de la petista ou omettent peut-être un de ses commentaires à son encontre.

Après les premières versions d'une fusillade, des éléments de la Garde nationale et de l'armée mexicaine sont arrivés dans la région pour s'assurer que tout était en ordre. Après une opération intense, la version circulant sur les réseaux sociaux affirmant que le bruit était dû à une fusillade présumée a été écartée.

Le secrétaire à la Sécurité publique de l'État de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, a déclaré qu'il n'y avait pas eu de blessés, de cartouches percutées ni de preuves supplémentaires pour confirmer le fait.

Enfin, Oscar Montes de Oca, procureur général de l'État de Quintana Roo et le GN ont expliqué que le son qui a provoqué tant d'agitation était la chute de trois publicités de 50 kilogrammes qui ont été accidentellement abattues par un touriste qui a manqué d'une des toilettes.

