Des politiciens et des journalistes exploités contre Gertz Manero pour l'affaire Alejandra Cuevas : « Doit être licencié »

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Alejandra Cuevas et Laura Morán, qui ont été montrées du doigt, persécutées et emprisonnées pour le meurtre présumé du frère du procureur Alejandro Gertz Manero, ont obtenu une protection manifeste et manifeste de la plénière de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), étant totalement libre.

Après qu'une analyse approfondie des questions a été décrétée le 14 mars, les ministres ont convenu que le mandat d'arrêt et l'ordonnance d'emprisonnement formelle contre les deux femmes étaient inconstitutionnels.

Ils ont ajouté de plus, de la part de la Cour suprême, que jusqu'à présent, l'autorité n'avait pas accrédité les exigences établies par la Constitution à cette fin. Le vote final sur le projet a été 11 en faveur, à l'unanimité.

PHOTO : DANIEL AUGUSTO SANCHEZ/CUARTOSCURO.COM

À cet égard, des membres de l'opposition, des critiques et des analystes politiques, ainsi que des journalistes, ont attaqué le procureur Gertz Manero, qui a appelé à sa démission immédiate après la résolution.

La politologue et écrivaine Denise Dresser, pour sa part, a déclaré que le vote avait révélé que l'ensemble de l'affaire aurait été armé par le procureur lui-même, « dans son bureau de vengeance personnel ». Par conséquent, il a estimé que Gertz Manero devait être « renvoyé, instruit et jugé, non protégé ».

Pour sa part, la militante Martha Tagle a ajouté que « tant Gertz, les autorités du bureau du procureur général du CDMX et le FGR et la justice qui ont participé à l'affaire, « doivent faire l'objet d'une enquête et être punis conformément aux lois pour abus de pouvoir et trafic d'influence ».

La sénatrice Lilly Tellez a célébré que « tard mais finalement justice est venue du SCJN pour #AlejandraCuevas et #LauraMorán », ajoutant qu'elle restera à attendre que « la justice arrive pour le Mexique et Alejandro Gertz est immédiatement destitué », concluant que « les institutions sont pour servir le public, pas pour à des fins personnelles, ni pour se venger. »

Photo : Andrea Murcie/Cuartoscuro

Pendant ce temps, l'analyste Verónica Ortiz a chargé le procureur mexicain de préparer son départ du FGR et de préparer sa défense au cas où il aurait à faire face à la justice. « Un procureur qui poursuit des ennemis personnels et invente des crimes est intenable », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux officiels.

La discussion a également été engagée par l'ancien président du Parti de la révolution démocratique (PRD), Jesús Ortega, qui a déclaré qu' « au Mexique, le procureur général de la République utilise sa fonction pour mener à bien les vengeances politiques du président ; pour mener à bien les siennes ; pour éviter la transparence de son vaste patrimoine ; et de saisir ceux qui ne lui appartiennent pas », et a finalement considéré que les membres du sénat devraient le traduire en justice pour ses récents actes.

Enfin, Javier Lozano, ancien secrétaire au travail et à la sécurité sociale pour le mandat de six ans de Felipe Calderón, avocat et ancien sénateur de la République, est entré dans la tendance du moment, qui a applaudi la décision des juges en première instance.

Des journalistes, des politiciens et des analystes ont appelé à la destitution d'Alejandro Gertz Manero PHOTO : PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Cependant, il a assuré qu' « ils savaient depuis que le ministre présidant, Arturo Zaldivar, a attiré l'affaire devant la Cour suprême de justice de la Nation qu'il rendait une faveur PERSONNELLE à l'imprésentable chef du procureur général de la République, Gertz Manero. La pression familiale et sociale ne se limitait pas à la conviction de rendre justice devant cette cour. »

Pour sa part, le bureau du procureur général de Mexico a seulement ajouté qu'il procéderait à une « analyse approfondie » des actions de des fonctionnaires avant l'incarcération injustifiée des femmes.

Et ils ont précisé qu'ils respectent la résolution ; que l'institution a pour objectif principal de rechercher la vérité selon laquelle seules les peines prononcées sont celles qui engagent la responsabilité pénale ; l'autonomie du bureau du procureur ; et l'autocritique constante pour que soumettent les fonctionnaires travaillant au sein du FGJ-CDMX.

