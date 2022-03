Cristiano Ronaldo et sa grande assistance pour le but du Portugal contre la Macédoine pour une passe à la Coupe du monde 2022 au Qatar

Le Portugal a gagné 1-0 contre la Macédoine au Estadio Do Dragao, un match pour le Qatar 2022 Coupe du monde. Ceci avec un but de Bruno Fernandes après une passe sensationnelle de Cristiano Ronaldo. Définition énorme après l'erreur de la visite.

PORTUGAL VS MACÉDOINE POUR LE PASS DE COUPE DU MONDE

Tout ou rien se joue dans la ville de Porto, où l'une des 3 places sera définie pour la Coupe du monde de la Coupe du monde. Ils entrent en collision le gros avec le garçon. Mais le local n'est pas digne de confiance et va avec tout dès le début. Cristiano Ronaldo veut assister à sa cinquième Coupe du monde.

Le Portugal vient d'une Turquie éliminée, qu'il a remportée 3-1 avec une certaine frayeur alors que la visite avait sur ses pieds le partiel 2-2 (pénalité manquée). Mais au final, il a marqué un peu plus et a scellé sa qualification pour la finale de cette clé européenne.

La Macédoine, pour sa part, a joué un rôle historique dans le précédent. Il bat l'Italie 1-0 à la dernière minute, avec un but d'Aleksandar Trajkovski, et laisse les 'bleus', champions d'Europe en titre, hors de la Coupe du monde. Et maintenant, ils risquent leur vie avec les « lusos ».