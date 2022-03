La victoire de l'équipe colombienne au repêchage pour la Coupe du monde 2022 au Qatar dépendra à 50% de ce que fera le Paraguay lors du match contre le Pérou. Il ne sera d'aucune utilité pour ceux menés par Reinaldo Rueda de battre le Venezuela si ceux menés par le Tigre Gareca battent les Guaranis à Lima.

Bien que le Paraguay ne soit plus en mesure d'assister à la Coupe du monde, son directeur technique, Guillermo Barros Schelotto, qui vient d'entamer un processus pour les quatre prochaines années, a assuré que ses dirigeants seront des professionnels et partiront chercher la victoire sur le Pérou. Pour lui, ce demi-quota de Conmebol dépend du travail effectué sur le court le 29 mars est motivant. Voici quelques-unes de ses déclarations lors d'une conférence de presse.

Alors que certains peuvent penser qu'une équipe déjà éliminée ne jouera pas dans la hiérarchie lors du match de clôture des qualifications, le sélectionneur argentin qui dirige le Paraguay a maintenu qu'elle sera responsable et cherchera à prendre les trois points.

Barros Schelotto a même évoqué le dernier match du Paraguay, dans lequel, également déjà éliminé, il a battu l'Équateur, déjà qualifié, trois buts à zéro. Cependant, les statistiques les plus récentes concernant les Incas ne sont pas en leur faveur : en 2000, le score était Pérou 2-0 Paraguay ; en 2003, Pérou 4-1 Paraguay ; en 2007, Pérou 0-0 Paraguay ; en 2011, Pérou 2-0 Paraguay ; et en 2015, Pérou 1-0 Paraguay ; et en 2015, Pérou 1-0 Paraguay.

« Je pense que c'est une opportunité que nous avons de montrer où nous en sommes. Contre l'Équateur, nous avons joué un bon match, corrigé beaucoup de choses et commencé à construire quelque chose pour les exciter petit à petit. Plus nous trouverons de meilleurs rivaux sur notre chemin, mieux ce sera. Évidemment, il faut continuer à bâtir l'équipe petit à petit », a-t-il ajouté.

1. Brésil : 42 points (+31).

2. Argentine : 38 points (+19).

3. Équateur : 25 points (+8).

4. Uruguay : 25 points (-2).

5. Pérou : 21 points (-5).

6. Colombie : 20 points (0).

7. Chili : 19 points (-5).

8. Paraguay : 16 points (-12).

9. Bolivie : 15 points (-15).

10. Venezuela : 10 points (-19).

Tous les matchs seront joués simultanément, à 18 h 30 (heure colombienne). La Tricolor visitera le Venezuela en Guyane et la plus forte baisse de la masse salariale de départ sera Juan Guillermo Cuadrado, qui perdra son engagement en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Selon Reinaldo Rueda, Mateus Uribe, Jefferson Lerma ou Wilmar Barrios pourraient jouer à sa place.

Pérou vs Paraguay

Équateur vs Argentine

Venezuela vs Colombie

Chili vs Uruguay

Bolivie contre Brésil.

