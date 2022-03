Ce sont les destinations préférées des Colombiens pour voyager à Pâques

Bogotá, Abril 12 de 2020. La Iglesia Provincia Franciscana del Espíritu Santo recorre las calles del sur de la ciudad bendiciendo los hogares y celebrando la Semana Santa durante la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. (Colprensa - Camila Díaz)

Pour la deuxième semaine d'avril, des centaines de Colombiens planifient leurs voyages dans le cadre de la Semaine Sainte. Compte tenu de cette situation de vacances, il est exposé quels sont les endroits préférés des Colombiens pour voyager. Il explique également comment certaines compagnies aériennes ont commencé à offrir des avantages et des promotions visant à faciliter les courtes vacances des voyageurs.

À l'extérieur du pays, les endroits préférés des Colombiens sont : New York, États-Unis ; Miami, États-Unis ; Cancun, Mexique ; Punta Cana, République dominicaine ; Mexico, Mexique. « C'est là que Mexico se démarque en tant que destination car, bien que pendant la semaine de Pâques de l'année dernière, elle était déjà ouverte aux touristes, l'intérêt a augmenté de 117 % en 2022 », a commenté Inés Hochstadter, Country Manager de Despegar Colombia.

En ce qui concerne les destinations intérieures, les Colombiens cherchent à se rendre à Bogotá, Medellin, Carthagène des Indes, Cali et Santa Marta. En revanche, les touristes qui viennent en Colombie viennent du Chili, du Mexique, du Pérou, d'Argentine et des États-Unis.

Latam, l'une des sociétés de voyages aériens qui fournit des informations utiles à ses clients, offre une double accumulation de miles. Wingo, pour sa part, propose cinq destinations en particulier à des coûts moins élevés.

Selon les chiffres de la Surintendance des transports, au cours de Pâques 2021, 1 886 370 passagers ont été transportés à travers les 49 terminaux dans 282 826 bus. D'autre part, l'aéronautique civile a signalé le mouvement de 683 314 passagers qui ont voyagé depuis les principaux aéroports du pays. Aerocivil a expliqué qu'entre le vendredi 26 mars et le jeudi 1er avril, 488 819 passagers au total ont été mobilisés, 389 070 sur des vols intérieurs et 99 749 sur des vols internationaux.

« Nous sommes là pour stimuler le marché, créer des emplois, démocratiser le transport aérien commercial et ajouter de la valeur à la chaîne touristique », a déclaré William Shaw, PDG de la compagnie aérienne Ultra Air.

Compte tenu de l'attente de chiffres similaires, encore plus élevés, compte tenu de la réduction des mesures imposées en raison de l'arrivée du coronavirus pour le premier semestre 2020, Latam préconise une stratégie de renforcement au sein du marché colombien avec l'annonce de l'accumulation de miles pour chaque dollar dépensés pour les achats effectués avec des cartes de crédit LATAM Pass VISA auprès de Banco de Bogotá ou Banco de Occidente. Il sera disponible jusqu'au 15 mai pour ceux qui répondent aux exigences.

Selon Procolombia, 93,3 % des chaires et 90,4 % des fréquences internationales enregistrées en février 2020 se sont déjà rétablies. Les compagnies aériennes qui proposent les tarifs les plus réduits pour les voyages pendant la saison de Pâques sont Viva Air et Latam. Viva Air, pour sa part, propose des vols à partir de 180 000 dollars vers Carthagène et Latam, à partir de 175 000 dollars. Pour se rendre à Cancún, par exemple, Avianca coûte entre 679 000 dollars et 689 000 dollars.

Ceux qui détiennent la carte LATAM Pass VISA des deux banques pourront continuer à profiter des avantages offerts par les cartes au moment du voyage, notamment une réduction allant jusqu'à 30% sur l'achat de billets à Laram, rappelle la société. Il est également possible d'accéder à une valise supplémentaire pesant jusqu'à 23 kilos sans frais supplémentaires. L'accès aux bagages prioritaires et aux bons de surclassement est accordé, ce qui permet d'accéder à plus de 1 000 salons dans le monde entier.

Comme nous l'avons déjà mentionné, Wingo propose cinq destinations à bas prix : Saint-Domingue, Punta Cana, Cancun, Mexico et Curaçao.

« 30 % des sièges internationaux de Wingo sont à vendre pour une valeur égale ou inférieure à 150$ US par trajet, et dans le cas des vols intérieurs, 20 % des sièges disponibles sont d'une valeur égale ou inférieure à 100 000 dollars canadiens par voyage. Pouvoir proposer des prix bas en haute saison est une priorité pour Wingo tout en donnant la priorité à la poche des Colombiens (...) À Pâques, nous prévoyons de mobiliser un total de 70 000 passagers, ce qui représenterait une augmentation de 42 % par rapport à 2021 », a déclaré le PDG de Wingo, Jorge Jiménez.

Avianca, pour sa part, a annoncé plusieurs nouvelles liaisons : Medellin-Mexico, Carthagène-New York, Carthagène-Costa Rica, Medellin-Costa Rica, Medellin-Riohacha, Medellin-Bucaramanga et Bogotá-Ipiales. Ultra Air propose également d'autres nouvelles destinations : Pereira, San Andrés et Santa Marta.

À cet égard, Mgr Luis José Rueda, archevêque de Bogotá et président de la Conférence épiscopale colombienne, a évoqué la présence de fanatiques religieux dans l'enceinte, rappelant que les mesures de biosécurité doivent être respectées.

« Je crois que la Semaine Sainte de 2022, qui approche déjà et pour laquelle nous nous préparons dans ce voyage de Carême, sera comme celle du retour. Celle sur le retour aux temples avec tous les soins et les protocoles, car nous n'allons plus faire comme avant. Nous devons prendre certaines mesures de distanciation, de soin », a déclaré le prélat de Pereira, où il dirige une réunion missionnaire.

Alors qu'il exprimait la joie de reprendre une Semaine Sainte avec une participation 100% en face à face de ses fervents religieux, il a rappelé qu'il existe un virus qui a changé le comportement de l'humanité et pour cette raison les précautions nécessaires doivent être prises.

De même, Monseigneur Luis José Rueda s'est déclaré préoccupé par les flambées présumées du virus en Asie et en Europe, car lorsque ce type de situation se produit en Amérique, ils transmettent généralement le type d'effet domino trois ou quatre semaines plus tard.

Monseigneur a souligné que les soins doivent être renforcés avec ce virus, qui attaque particulièrement les personnes de plus de 60 ans, et a également indiqué qu'il s'attendait à ce que les épidémies cessent sur les deux continents et que Pâques puisse être célébrée normalement sur le territoire national.





