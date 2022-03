Calendrier, ce sont les concerts qui auront lieu au mois d'avril en Colombie

L'année 2022 est devenue l'année de la renaissance des événements musicaux. Au cours des trois premiers mois de l'année, plusieurs concerts ont eu lieu dans le pays et d'autres ont été confirmés. Le mois de mars a eu des nouvelles importantes concernant ce secteur, car le festival de jamming devait avoir lieu, qui a fini par être annulé, tandis que le festival de pique-nique Estéreo a eu lieu ; les cinq présentations de Morat, Miley Cyrus et Alejandro Fernández ont également eu lieu à Bogota.

Le mois d'avril, quant à lui, propose également plusieurs présentations préparées par d'importants artistes du pays. Voici le programme des concerts du mois d'avril dans les principales villes du pays.

L'un des événements les plus attendus tout au long du mois est le Festival Equal dans lequel une playlist de la plateforme Spotify devient un événement en direct. Le programme des concerts dans le cadre du festival :

1er avril : Goyo/Elsa et Elmar

6 avril : Ventino//Juliana Velasquez

8 avril : Karen Lizarazo/Las Villas

20 avril : Paola Jara

22 avril : Lido Pimienta/Nidia Gongora

27 avril : Andrea Echeverri/Maria Cristina Plata

Le 29 avril. Farina//Bad Milk

Les personnes intéressées par l'achat de billets pour des concerts peuvent le faire via le lien d'achat permanent dans la liste de lecture EQUAL Colombia sur Spotify, ainsi que sur www.entradasamarillas.com/list/equal.

La Movistar Arena débute le mois avec la présentation de l'Argentin Fito Páez + Full Banda, interprétant des chansons telles que Circo Beat, Mariposa Tecknicolor, Dar Es Dar, Al Lado Del Camino, Love After Love, Dos En La Ciudad.

Le 2 avril, Rubén Blades arrivera au Movistar Arena Bogotá avec son dernier travail : « Salswing », une proposition qu'il présentera accompagné de l'Orchestre Roberto Delgado. Pendant son séjour à Medellin, au Colisée Iván Ramiro Córdoba, Silvestre Dangond sera présent avec sa visite de « Las Locuras Mías ».

Pour les fans du genre metal, le 2 avril, le Colombian Metal Day aura lieu à Bogota, où seront présentés des groupes tels que Massacre, Under Threat, Tears Of Misery, Luciferian, Ursus, Released Mind, Voragine et Panic Attack. Parallèlement à ce genre, Tesseract, un groupe de metal progressif anglais qui fera ses débuts dans le pays au Ace of Spades Club, arrive à Bogotá le 3 avril.

Le 6 avril, Molchat Doma, le groupe né à Minsk, en Biélorussie, dont les sons ont été viraux sur Tik Tok et Instagram, sera présenté au Royal Center Theatre. Et le 8 avril, God Level All Stars 2022 arrive à Movistar Arena, un événement où se tiendra la première compétition internationale avec les meilleurs représentants du freestyle en espagnol.

Le 21 avril à Bogota, Alejandro Sanz sera présent avec #La Gira, dont le billet coûte 690 000$ ; cet événement fait partie des concerts prévus en novembre dernier dans le pays qui sont reprogrammés. De la même manière, Sanz se produira également le 23 avril à Cali au stade Pascual Guerrero.

En outre, le 28 avril, c'est au tour des fans habituels de Pimpinela, le duo argentin formé par les frères Lucía Galán et Joaquín Galán, qui viendront avec tous leurs succès et avec Myriam Hernández lors d'un concert unique à la Movistar Arena et sera sur Le 29 avril au Centro de Shows La Macarena. De même, le 29 avril au Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, Walter Silva, l'une des voix les plus reconnues de la musique llanera du pays, sera présenté.

Pour sa part, Ricardo Montaner, l'un des plus grands représentants de la pop latine et de la ballade romantique en espagnol, donnera un concert au New Yellow Pavilion de la Plaza Mayor à Medellín le 29 avril et à la Movistar Arena le 30 avril 2022, pour présenter son nouvel album Fe.

Le mois se terminera également par la présentation de Maluma, qui reprendra le stade Atanasio Girardot à Medellin le 30 avril prochain.

