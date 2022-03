Après s'être empoisonnée lors de précédentes réunions avec les Russes, l'Ukraine a averti ses délégués : « Ne mangez pas, ne buvez pas, ne touchez à rien »

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a conseillé à la délégation de son pays participant aux négociations avec la Russie en Turquie « de ne rien manger ni toucher », compte tenu des soupçons d'empoisonnement apparus lors de précédentes réunions.

Les membres de la délégation présents à Istanbul « ne devraient rien manger et il est préférable qu'ils évitent de toucher une surface quelconque », a déclaré le ministre, s'adressant au portail Ukraine24.

La déclaration de Kuleba fait suite aux symptômes d'empoisonnement rapportés par le Wall Street Journal et qui sont apparus à la fois chez deux envoyés ukrainiens et chez l'oligarque russe Roman Abramovitch, impliqué dans les pourparlers.

Selon ce journal, les symptômes apparus dans les trois cas étaient des yeux rouges, des déchirures constantes et gênantes et une desquamation de la peau des mains et du visage. Leur vie n'est pas en danger et ils ont tous évolué positivement.

L'oligarque russe Roman Abramovitch

Leurs proches ont imputé l'attaque en question aux secteurs extrémistes du Kremlin qui, supposément, tentaient de saboter les pourparlers visant à arrêter la guerre. Une autre source proche de l'homme d'affaires a déclaré qu'il n'était pas clair qui serait à l'origine de l'attaque présumée.

Pendant ce temps, la BBC a également confirmé le fait et a cité des sources proches d'Abramovich.

À l'heure actuelle, il n'a pas été possible de déterminer s'il existait des agents chimiques ou biologiques à l'origine des troubles.

Abramovich participe également à Istanbul aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, qui visent à parvenir à un cessez-le-feu, qui devraient avoir lieu jusqu'à demain.

(Avec des informations d'EFE)

