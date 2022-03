Vicente Fox s'en est pris au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), à la suite de sa déclaration sur le massacre de 20 personnes enregistrées à Zinapécuaro, Michoacán, dans la nuit du 27 mars.

Et, interrogé par cet événement, le chef de l'exécutif s'est contenté de rapporter que l'altercation dans la palenque des galos clandestins résultait d'un affrontement entre des groupes rivaux, éventuellement liés à la criminalité organisée. Toutefois, il a déclaré que le déploiement d'une équipe pour les enquêtes respectives avait été donné pour instruction.

Ainsi, l'ancien président d'Acción Nacional (PAN), via son compte Twitter, a qualifié de « simple » la réponse du chef de l'exécutif à ce qui pourrait être le pire multi-homicide de l'État jusqu'à présent en 2022.

Selon le dernier rapport du ministère de la Sécurité publique et de la Protection (SSPC), le Michoacán s'est positionné comme l'entité ayant enregistré le plus grand nombre d'homicides intentionnels , enregistrant un cumul de 484 au cours des deux premiers mois de 2022.

C'est dans ce scénario sanglant que l'altercation a eu lieu lundi, lorsque l'explosion de balles a été enregistrée vers 22h30, laissant, dans un premier temps, 19 personnes sans vie (16 hommes et 3 femmes) et au moins six blessés, dont un est décédé sur le chemin de l'hôpital pour y être soigné.

À leur arrivée sur les lieux du crime, des éléments du bureau du procureur général (FGE) ont sécurisé 15 véhicules de modèles différents, ainsi que plus de 100 douilles de calibre 7,62, collectées à différents points du bâtiment.

Cela était dû à une série d'attaques de Fox contre le gouvernement du chef de l'exécutif en raison de l'absence d'éléments de sécurité qui, a-t-il dit, ont été désignés dans des zones autres que la zone correspondante : « Plus de morts, beaucoup d'innocents, s'accumulent sur le compte déjà très long : « Les morts d'AMLO », il a écrit en un.

À Zinapécuaro, comme dans plusieurs municipalités du Michoacán, opèrent des organisations criminelles connues sous le nom de cartel de Los Correa, cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG), cartel de la Nueva Familia Michoacán et cartel des Chevaliers des Templiers, qui luttent dans le sang et le feu pour le contrôle d'activités illégales telles que tels que la production et le trafic de méthamphétamine, l'extorsion et l'enlèvement.

Il convient de rappeler que le premier massacre dans l'État s'est produit le 28 février à San José de Gracia, où 17 personnes qui assistaient aux funérailles de la mère d'Alejandro García, alias El Pelón, membre de la famille Michoacán, ont été abattues.

Bien que, selon les médias locaux, il ait été averti qu'il ne pouvait plus mettre les pieds dans le village, il y a assisté. Apparemment, le cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a appris sa présence aux funérailles qui avaient lieu dans la rue Reforma, et plus tard plusieurs camionnettes avec des sujets armés sont arrivées sur les lieux, prenant plusieurs préposés en otage.

