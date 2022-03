Sebastián Lizarzaburu fait référence à une fête avec Andrea San Martín où elle finit par faire le pas d'Anitta : « C'était notre petite fête depuis que nous sommes parents »

Ce week-end, Sebatián Lizarzaburu et Andrea San Martín ont fait la une des journaux après avoir été surpris lors d'une réunion où le mannequin n'a pas Il suffit de boire de l'alcool dans l'abdomen de son partenaire, mais il essayait aussi de faire le pas d'Anitta. Bien que cela soit vrai, beaucoup ont souligné que ce ne sont que quelques parents qui s'amusent, d'autres se sont demandé où se trouvaient les petits à ce moment-là. C'est pourquoi le mannequin n'a pas hésité à commenter son « petit gros jeu ».

À travers un message détaillé, l'ancien garçon de téléréalité a précisé qu'après quelques jours où il a du mal à prendre de l'avance, il méritait avec Andrea San Martín de sortir et de se détendre.

« Tous ceux qui me suivent savent parfaitement comment chaque jour je reçois le « M » en chamba, au gymnase, à la maison, en aidant les autres à générer de l'argent, à s'éduquer, à nous motiver, à leur enseigner la discipline, à leur enseigner l'organisation et la persévérance. Et ils savent tout ce que j'ai accompli au sein du personnel la semaine dernière et c'est pourquoi j'ai célébré la façon dont je devais le faire », a commencé Lizarzaburu.

À cette publication, il a joint une photo où il est vu dans la piscine à côté de la mère de sa fille. « Et la photo est littéralement dédiée à notre première sortie et à notre « petite grande fête », bien méritée, dans laquelle nous sommes entrés depuis que nous sommes parents », a déclaré le jeune homme.

Sebastian Lizarzaburu donne des détails sur son départ avec Andrea San Martín. (Photo : Instagram)

ILS N'ONT PAS NÉGLIGÉ LEURS FILLES

Lizarzaburu a également précisé qu'à aucun moment ils n'avaient négligé les petites filles d'Andrea, car cette sortie était prévue depuis longtemps.

« En fait, nous avions prévu ce jour quelques mois à l'avance parce qu'il y avait d'autres parents dans le groupe. Nous avons donc beaucoup parlé, nous avons fait tout ce qui devait être fait à la maison, nous avons coordonné et ajusté absolument tout pour que les enfants soient pris en charge par quelqu'un, que la maison soit propre, que la chamba soit rangée et contrôlée, que le « quoi faire » soit fait... et puis nous prenons un bon départ, ce qui ne peut pas toujours être être fait par des raisons évidentes... mais ils étaient si bien mérités que nous l'avons obtenu mieux et plus difficile que « Acapulco Shore », a-t-il indiqué avec une émoticône riante.

« C'est l'un des rares moments où vous pouvez être seul sans enfants, surveillant évidemment en permanence par téléphone ou appel vidéo, mais avec la tranquillité d'esprit qu'ils étaient également en mini vacances. Il a été apprécié comme il était censé être apprécié. Les anniversaires ont été célébrés, les réalisations ont été célébrées dans la chamba, la première sortie dans une discothèque a eu lieu depuis que nous sommes parents (ensemble), la clôture de la fin de la saison estivale a été célébrée, elle a été célébrée pour être dans un beau groupe de personnes. Et je m'inclus même avec le dicton : « Une fois à cinq cents... ça ne fait pas de mal », a-t-il conclu.

ANDREA SAN MARTÍN A ESSAYÉ DE FAIRE LE PAS D'ANITTA

Andrea San Martín a célébré la sortie de ses premiers pères avec Sebastián Lizarzaburu au point de - au milieu de quelques verres de trop - essayer de faire le passage d'Anitta. Ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est que la jeune femme portait une robe avec un décolleté de crise cardiaque, ceux qui à plusieurs reprises ont laissé ses seins exposés, comme on peut le voir dans la vidéo partagée par Instarandula.

Nous voyons également l'ancien mannequin boire de l'alcool provenant de l'abdomen de Sebastian Lizarzaburu.

« Immodeste, comment elle se fait-il qu'elle soit habillée comme ça, haha, avec ce petit pas d'Annita, maintenant la grand-mère et toute la tache sort. Mon Dieu, San Martín est allé à une fête avec Sebastián Lizarzaburu », dit en riant le journaliste Samuel Suárez, propriétaire de la plateforme qui a diffusé les vidéos.