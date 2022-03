Ricardo Mendoza relance les critiques sur ses moqueries mineures après s'être identifié à Chris Rock : « Faites attention à ce que l'accusation ouvre une enquête sur vous »

Après que Chris Rock eut été durement giflé par Will Smith pour s'être moqué de l'alopécie de Jada Pinkett aux Oscars 2022, l'animateur de Hablando Huevadas Ricardo Mendoza n'a pas hésité à utiliser son compte Instagram pour indiquer qu'il se sent identifié à l'humoriste. Cette réaction n'a pas tardé à susciter des critiques de la part des utilisateurs des réseaux sociaux, qui lui ont demandé où allaient ses excuses pour s'être moqué d'une mineure agressée sexuellement dans un bus.

Comme vous vous en souvenez, l'acteur a reçu de sévères critiques il y a quelques mois pour s'être moqué de l'agression sexuelle subie par un mineur. C'est pourquoi l'accusation a décidé d'ouvrir une enquête pour violation des droits des enfants et des adolescents.

Et bien qu'il soit sorti présenter ses excuses à sa compagne Norka Gaspar, Ricardo Mendoza est réapparu en se moquant des conséquences de sa mauvaise blague.

« Chris Rock, parce que je sais ce que tu ressens. Faites attention à ce que l'accusation ouvre une enquête pour vous... et que vous vous épluchez », a écrit Ricardo, étiquetant Chris Rock.

Il a aussi fait référence à la blague qui a fini par mettre directement Will Smith en colère. « Pour moi, la blague de Chris Rock sur la femme de Will Smith était douce, mais ça reste de l'humour noir », a-t-il écrit.

Il ne faut pas oublier que Chris Rock a été giflé au visage par Will Smith pour s'être moqué de la calvitie de sa femme, qui souffre d'alopécie. Bien que l'actrice ait parlé ouvertement du mal de la plainte, c'est un sujet assez sensible pour elle.

Ricardo Mendoza se sent identifié à Chris Rock. (Photo : Instagram)

Ces messages ont rapidement fait sensation sur les réseaux sociaux, car bien que cela ait été écrit dans leurs histoires, beaucoup ont pris des captures d'écran et se sont occupés de les partager, lui rappelant les moqueries qu'il a faites dans une émission YouTube sur une mineure agressée sexuellement.

LES CRITIQUES DE RICARDO MENDOZA SONT RAVIVALISÉES

« Tu te souviens quand Ricardo Mendoza est sorti pour s'excuser prétendument en détresse ? Voici le Seigneur, quelques semaines plus tard, sans rien avoir appris. » , un utilisateur a écrit à propos des commentaires de l'humoriste sur son compte Instagram.

« Je me souviens un peu de la mauvaise blague de Ricardo Mendoza à propos du harcèlement de la fille dans un bus. Pour tout ce qu'il y a des limites, que feriez-vous si quelqu'un vous faisait une blague toutes les 1 min et se moque et se moquait de vous ? » , a déclaré un autre adepte.

« Ricardo Mendoza (celui qui se moquait d'un mineur harcelé dans un bus) : « Pour moi, la blague sur la femme de Will Smith était douce, c'était de l'humour noir. » Est-ce que quelqu'un pensait vraiment que ce crétin allait changer ou apprendre quelque chose ? La stupidité n'est enlevée par personne... » , a déclaré un autre utilisateur.

