Lors de la cérémonie des Oscars 2022, toutes les émotions ont été ressenties : joie, colère, tristesse, mélancolie, etc. Il y a également eu des moments inoubliables et des souvenirs qui se sont révélés être des faits et des mythes intéressants pour certains spectateurs.

L'un d'eux a été mentionné par l'acteur colombien John Leguizamo, qui a prêté sa voix au personnage de Bruno dans le film Encanto, a rappelé l'histoire qui raconte comment Emilio était El Indio Fernández, un grand acteur et réalisateur mexicain, a été l'inspiration pour la statuette présenté aux gagnants.

Avant de présenter l'acte de la chanson « No talk about Bruno », il a déclaré que « Les gagnants auront 15 centimètres du Mexique chez eux », en référence à ce mythe conservé depuis des décennies dans la bouche de la guilde et des spectateurs.

« El Indio » Fernández a été reconnu internationalement pour son travail. Il a donc passé un certain temps à Hollywood, depuis 1920, pendant plusieurs années pour acquérir cette expérience et laisser sa marque sur l'une des scènes les plus importantes du cinéma mondial.

Dolores del Río aurait proposé « Indio » Fernández comme modèle (Photo : Twitter @CinetecaMexico)

Grâce à ce séjour et à son amitié avec Dolores del Río, des rumeurs sur l'inspiration de la statuette dorée ont commencé, l'actrice étant mariée à Cedric Gibbons, l'un des fondateurs de l'Académie des arts et des sciences cinématographiques, chargé de concevoir le prix en 1928.

Quand elle le faisait, on dit que le moment venu, un modèle était nécessaire, alors le Mexicain a présenté Fernández, qui aurait accepté, déshabillé et a été un élément clé dans la formation de cette reconnaissance.

Malgré le fait que le public mexicain et latino était très fier de savoir que l'un des acteurs les plus connus avait apporté une telle contribution aux États-Unis et au monde cinéma, Academia a nié la version.

« Figure stylisée d'un chevalier tenant une épée de croisé debout sur une bobine de film avec cinq radios représentant les cinq branches originales de l'Académie (acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et scénaristes). Aucun modèle n'a été utilisé pendant le processus de conception », ont-ils mis sur le site officiel.

Beaucoup ont sûrement eu le cœur brisé à la lecture de cette description, mais l'histoire restera à jamais dans les archives des cérémonies qui ont suivi ce 27 mars, ainsi que dans la mémoire des personnes qui soutiendront toujours la version selon laquelle « El Indio » Fernández était le véritable modèle de la statuette.

Eugenio Derbez a remporté le prix du meilleur film pour son rôle dans « CODA » (Photo : Reuters/Mike Blake)

Un Mexicain qui s'est également démarqué lors de cette 94e cérémonie des Oscars est E ugenio Derbez, qui a remporté le prix du meilleur film pour sa participation au film CODA. Sur les réseaux sociaux, il a pris les applaudissements et la reconnaissance des spectateurs, il a donc décidé de le célébrer à distance avec les Mexicains.

Depuis ses réseaux sociaux, il a publié un message passionnant au milieu de la célébration de son triomphe aux Oscars 2022. Visiblement content de la victoire, il a mis en ligne sur les réseaux sociaux la vidéo du moment où Lady Gaga et Liza Minelli ont présenté la catégorie du meilleur film, qui a révélé, après l'ouverture de l'enveloppe, que ce n'était rien de moins que CODA, le film auquel il a participé.

« Vive le Mexique ! ! ! , ce soir, le gagnant était l'inclusion. Vive l'art du cinéma. CODA a montré qu'on peut toujours entrer dans l'histoire, même sans grands noms ni budget, mais en y mettant tout son cœur », étaient les mots qu'il a écrits dans la prochaine publication.

