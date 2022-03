Oscars 2022 : Les internautes assaillent Will Smith avec des mèmes après avoir battu Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars 2022

Will Smith a battu son partenaire Chris Rock, alors que ce dernier a interprété une blague qui a mis en colère le protagoniste de In Search of Happiness, c'est alors qu'il s'est levé de sa place, a pris la scène et a giflé le présentateur au visage.

Cette situation en a fait un moment gênant dans la salle de théâtre, car divers artistes ont montré une expression d'impact, car ils ne sauraient pas ce qui se passait avec leur collègue.

Cela a conduit des milliers d'internautes à réagir avec humour à l'événement, car la créativité des gens a été présentée sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à divers mèmes de moments similaires survenus à la télévision ouverte. Voici donc quelques-uns des mèmes les plus viraux :

INFORMATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION...