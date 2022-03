Oscar 2022 : pourquoi se sont-ils souvenus d'Eduardo Yáñez après que Will Smith ait frappé Chris Rock

La cérémonie des Oscars 2022, la première en personne après leur suspension en raison de la pandémie de COVID-19, a laissé des moments inoubliables. Les acteurs remportant la statuette pour la première fois, des surprises dans certaines catégories, mais tout le monde n'oubliera jamais ce gala en raison d'un fait sorti du scénario de La Academia.

Will Smith, acteur de renom qui a remporté son premier Oscar pour son rôle dans le film King Richard : A Winning Family, a frappé l'humoriste Chris Rock au visage après que ce dernier a plaisanté avec le alopécie subie par la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, avant de remettre le lauréat du prix du meilleur documentaire.

Ce moment délicat a été télévisé en direct, bien que dans certains pays, ils aient censuré la discussion après le coup d'État. Cependant, le dialogue entre les deux a commencé à circuler sur les réseaux sociaux et la demande que, parmi les insultes, Will Smith a faite à Rock :

Les internautes ont immédiatement réagi à un coup de poing au milieu de la cérémonie. Certains ont applaudi la façon dont il a défendu sa femme, mais d'autres n'étaient pas d'accord avec la réaction violente de l'acteur. Bien qu'ils soient tous d'accord sur quelque chose : avoir insulté Jada Pinkett à cause de son apparence et de l'alopécie dont elle souffre.

Un autre secteur des médias sociaux n'a pas manqué le moment de se souvenir d'un événement similaire, mais a pris ses distances nécessaires, avec l'acteur mexicain Eduardo Yáñez contre un journaliste lors d'un tapis rouge.

Ce jour-là, en octobre 2017, lors de la présentation du service cinématographique Pantaya à Los Angeles, en Californie, il a giflé le journaliste de divertissement Paco Fuentes, qui a assisté à l'émission El Gordo y la Flaca, diffusée sur le réseau Univision.

La réaction de Yáñez a été parce que Fuentes l'a interrogé sur un incident que son fils avait joué aux États-Unis. Le jeune homme a ouvert un compte sur une plateforme de dons pour être soutenu avec de l'argent pour réparer sa voiture après un accident.

« Si tu es si inquiet pour mon fils, tu lui envoies l'argent, mec, ou tu vas lui dire », a répondu l'acteur agacé.

« Ce sont les gens qui sont inquiets », a déclaré le journaliste, ce qui a déclenché une réaction plus violente de la part de l'acteur. « C'est merde*, c'est ce que vous dites pour que les gens entrent dans ce dont ils ne se soucient pas », a déclaré Yáñez peu avant de gifler le journaliste.

L'incident a provoqué une grande controverse et bien que peu de temps après Yáñez se soit excusé sur Twitter, les mèmes ont éclaté et Fuentes a décidé de lancer une procédure judiciaire qu'il a remportée en 2020 et avec laquelle il a obtenu une grosse somme d'argent en réparation pour le coup d'État de Yañez.

Dans ce contexte, les gens se sont souvenus de ce moment et l'ont comparé à ce qui s'est passé lors des Oscars 2022. Entre mèmes et blagues, les plateformes numériques regorgent de souvenirs. Certains ont même fait remarquer que Yáñez serait fier de ce coup qui a fait gronder le micro porté par Chris Rock.

Ils ont également mentionné, par curiosité, que l'acteur Eugenio Derbez, qui a remporté une statuette grâce à la victoire de CODA en tant que meilleur film , était présent lors des deux événements. Avec la gifle de Yáñez, il était exactement derrière le moment ; tandis que dans le coup d'État de Smith, il était mélangé dans le public.

L'émission Se Vale, diffusée sur Televisa, est également entrée dans les blagues des gens, car ils se rappelaient qu'à chaque fois qu'un invité souffrait d'un énorme accident, la production jouait la chanson « Arremangala, repujala » pour que les présentateurs puissent danser, une situation qui pouvait être répétée au Oscars 2022.

