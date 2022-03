Oscar 2022 : Chris Rock a-t-il porté plainte contre Will Smith après avoir été agressé par l'acteur ? Les autorités se sont déjà exprimées

Ce dimanche 27 mars, les participants réunis au Dolby Theatre de Los Angeles ont assisté à l'un des moments les plus embarrassants de l'histoire des Oscars. Will Smith s'est levé de son siège, s'est approché de la scène et devant tout cela a giflé Chris Rock dur, qui a osé se moquer de l'alopécie de Jada Pinkett. Comme vous vous en souvenez, l'actrice a parlé ouvertement de sa maladie mais a accepté que c'est un sujet assez délicat pour elle.

Bien que ce soit vrai, nombreux sont ceux qui sont en faveur de l'attitude du chanteur, un autre rejette la violence que Smith a exercée contre Rock. Cependant, cela ne s'arrête pas là, car l'agression a été vue par tout le monde et l'humoriste dispose de suffisamment d'armes pour porter plainte contre le protagoniste du roi Richard et exiger une lourde sanction pour lui.

Que va faire Chris Rock ? À cette fin, nous avons déjà une réponse. Le département de police de Los Angeles a indiqué que le comédien ne porterait pas plainte contre le gagnant du meilleur acteur lors de ce dernier gala des Oscars.

« La personne impliquée a refusé de déposer un rapport de police », a indiqué l'autorité dans un communiqué.

« Les entités de recherche du LAPD sont au courant d'un incident entre deux personnes lors du programme des Oscars. L'incident impliquait qu'un individu en ait giflé un autre », peut-on lire.

« La personne impliquée a refusé de déposer un rapport de police. Si la partie impliquée veut un rapport de police à une date ultérieure, le LAPD sera disponible pour compléter un rapport d'enquête », a-t-il ajouté.

De son côté, Rock n'en a parlé ni après la cérémonie, ni par le biais des réseaux sociaux. Une grande partie des attentes qui se tissent après cet incident ont choqué les fans et les cinéphiles de Will Smith.

Comme vous vous en souvenez, Smith ne s'est pas contenté de gifler Rock, il lui a aussi crié : « Gardez le nom de ma femme hors de votre bouche », faisant taire le public et abasourdi Chris, qui a poursuivi sa présentation sans faire davantage référence à la calvitie de Jada.

WILL SMITH ET SES EXCUSES APRÈS AVOIR BATTU CHRIS ROCK

Will Smith s'est excusé auprès de l'Académie lors de son discours de remerciement à la suite de l'Oscar du meilleur acteur pour le film King Richard. Bien qu'il n'ait pas fait directement référence à l'incident qu'il avait joué il y a quelques minutes, le protagoniste du roi Richard a prononcé un discours émouvant qui aurait beaucoup à voir avec ce qui s'est passé.

Apparemment, Smith et sa famille ne passeraient pas un bon moment après la maladie à laquelle Jada est confrontée, donc toucher au sujet et plus encore comme une moquerie est sensible pour les Smith Pinketts.

« Je sais que pour faire ce que nous faisons, nous devons être capables de subir des abus. Vous devez être capable de faire en sorte que les gens parlent de vous de manière folle. Dans ce métier, il faut être capable d'amener les gens à vous manquer de respect », a déclaré l'acteur en larmes.

« Il faut sourire et prétendre que c'est bon. Mais Richard Williams (son personnage dans King Richard) et ce que j'aime, ce que Denzel [Washington] m'a dit il y a quelques minutes : 'Dans vos meilleurs moments, soyez prudent, c'est là que le diable vient pour vous' », a-t-il ajouté.

Will Smith a conclu en s'adressant à l'Académie. Après s'être excusé, il a dit espérer être invité à nouveau l'an prochain.

CONTINUEZ À LIRE :