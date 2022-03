Le Real Madrid se souvient du premier match avec Millonarios, lorsqu'il a découvert le grand Alfredo Di Stéfano

Le Real Madrid, l'une des équipes de football les plus historiques de la planète, s'est souvenu ce lundi de la première fois qu'il a affronté Millonarios. Il l'a fait pour commémorer le moment où Alfredo Di Stéfano, devenu plus tard officier militaire dans les rangs de l'équipe, a marché sur l'herbe du légendaire stade Santiago Bernabeu.

Cela s'est produit lors du tournoi des noces d'or du Real Madrid, auquel les millionnaires et le suédois Norrkoping ont été invités, qui ont joué le match d'ouverture qui s'est terminé par un match nul de deux buts. Précisément, l'un des buts de l'équipe d'Albiazul a été marqué par l'attaquant argentin, tandis que l'autre était l'œuvre d'Antonio Báez. Un 28 mars à ne pas oublier.

Deux jours après cet engagement, l'équipe de Bogotá a battu Madrid 4-2 avec un doublé de Di Stéfano, le meilleur sur le terrain. Il est si brillant qu'il est signé par Merengue la saison suivante, où il montre toute la magie dans ses bottillons, convertissant 308 buts en 396 matches (de 1953 à 1964) étant le meilleur buteur jusqu'à ce que Raúl arrive, trois décennies plus tard, pour le battre avec 323 buts.

« À l'occasion de son jubilé d'or, le Real Madrid a organisé, entre autres événements, un tournoi international de football. La célébration du cinquantième anniversaire du club allait permettre la découverte du joueur le plus important de l'histoire du Real Madrid. Le Norrkoping suédois et les millionnaires de Bogota, dont Di Stéfano était membre, ont été invités à ce triangle triangulaire. Le match d'ouverture a eu lieu le 28 mars entre les deux équipes », a déclaré le Real Madrid sur son site web.

Il a ensuite évoqué spécifiquement la confrontation avec Millonarios, le premier des sept qu'ils ont joué - avec trois victoires pour l'équipe de la capitale colombienne, trois nuls et une victoire pour l'équipe de Madrid, la célèbre 8-0 le 29 septembre 2012.

« Deux jours plus tard, le 30 mars, Di Stéfano est revenu pour organiser une exposition de football devant Madrid. Les Millonarios ont remporté notre équipe 2-4 avec deux buts de l'Argentine et ont remporté le tournoi des noces d'or. Le Real Madrid a ainsi découvert le footballeur qui allait changer son histoire », a ajouté l'équipe championne le plus de temps de la Ligue des champions.

Soixante-dix ans après qu'Alfredo Di Stéfano ait réuni le Real Madrid et les Millonarios dans l'histoire, les deux équipes traversent une réalité similaire dans les tournois locaux. Ceux menés par Ancelotti sont les leaders absolus de LaLiga Santander avec 66 points, 9 de plus que Séville et 12 de plus que le FC Barcelone, les prétendants qui le suivent le plus étroitement. En outre, en Ligue des champions, il se qualifie pour les quarts de finale et aspire à être couronné champion pour la quatorzième fois.

Millonarios, pour sa part, est le leader de la BetPlay League avec 26 points, le même que Deportes Tolima, qu'il mène par différence de buts. Il convient de rappeler que ceux menés par Alberto Gamero ont un match de moins et que le lendemain du tournoi, le mercredi 30 mars, ils affronteront l'un des favoris pour le titre, Junior de Barranquilla.

