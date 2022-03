Le chien, le plus vieux compagnon de l'être humain

Postdoctoral researcher Laura V. Cuaya talks to her dog Kun-kun, an 8-year-old Border Collie, at the Ethology Department of the Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo

Il y a beaucoup de discussions pour savoir si le chien a de l'intelligence ou non, s'il pense ou non, s'il a du raisonnement ou simplement de l'instinct. Mais la seule chose certaine, c'est que le chien est peut-être la seule espèce qui nous a accompagnés si étroitement liés et si largement distribués, dans l'errance de notre espèce humaine, si voyageant, si destructeur et si particulier.

Le poète, Lord Byron, avait un chien terre-neuvien nommé « Botswain » pour lequel il a écrit la plus belle épitaphe qu'un chien ait jamais méritée d'un homme, il a dit : « Ici se trouvent les restes d'un être qui possédait la beauté sans vanité, la force sans insolence, le courage sans férocité et toutes les vertus d'un homme sans ses vices ».

Si quelqu'un avait expliqué au poète que, pendant qu'il faisait sa dernière offrande au « Botswain », en vérité le comportement de l'être le plus fidèle qu'il connaissait n'était qu'une « pollution » humaine , un anthropomorphisme anecdotique vu par l'homme et créé par son imagination, il aurait été très contrarié par le refus, déraisonnable et grossier, de ne pas reconnaître les manifestations canines de bonheur, de gratitude ou de mécontentement si semblables aux nôtres.

Selon l'étude, ils ont une vie intérieure riche, ils deviennent tristes et ont des coutumes, des espoirs, des peurs et des fantasmes (Photo de Carlos Alvarez/Getty Images)

Au début des années 1990, l'éthologue Elizabeth Marshall Thomas a présenté un travail basé sur douze ans de recherche et 200 000 heures d'observation de la vie, ce que pensaient et ressentaient les onze chiens de sa famille.

Grâce à des recherches, il a ensuite été assuré que les chiens sont plus que des animaux qui aboient, courent, sentent et urinent, sans qu'ils soient des êtres humains déguisés. Selon l'étude, ils ont une vie intérieure riche, ils sont attristés, calculés et ont des besoins, des coutumes, des espoirs, des peurs et des fantasmes complexes.

Cela signifie qu'ils ont une sensibilité et des sentiments plus profonds que ceux de nombreux humains qui se moquent d'eux avec tant de suffisance.

C'est le grand Charles Darwin, scientifique et naturaliste, qui a été le premier à évoquer les émotions des animaux, car il les considérait comme très importantes pour déterminer l'évolution humaine . En 1859, dans son ouvrage « Sur l'origine des espèces », il a déclaré qu'il est difficile de douter que l'amour de l'homme n'est pas devenu instinctif chez les chiens.

Les chiens ont développé des qualités morales telles que l'affection, la loyauté et même un certain type d'intelligence après des millénaires de vie avec des êtres humains (AFP STORY BY Pierre-Henry DESHAYES)

Certaines qualités morales et intelligentes se sont développées chez les animaux à la merci de la vie commune à l'homme. Des qualités morales telles que l'affection, la loyauté et même un certain type d'intelligence ont dû se développer au fil des millénaires de vie avec des êtres humains.

On sait maintenant que le chien est apparu sur Terre il y a environ 35 000 ans, plus de jours, jours de moins. Bien que certains prétendent plusieurs dizaines de milliers d'années de plus.

Le chien, descendant du loup, avec lequel il devait avoir des relations assez complexes, était le compagnon de l'homme de Neandertal et a fini par être le compagnon le plus fidèle de l'homme soi-disant le plus doué de Cromagnon.

Plus précisément, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, dirigée par le professeur Robert Wayne, a comparé l'ADN mitochondrial de 162 loups de 77 familles canines différentes réparties sur la planète, ainsi que de 140 chiens domestiques représentant 27 races différentes. Leurs séquences d'ADN ne diffèrent pas beaucoup.

Il nous semble qu'ils sourient à cause d'une traduction que notre cerveau effectue en essayant d'humaniser ses traits (GETTY)

Quand René Descartes, philosophe du XVIIe siècle, considérait la pensée comme l'essence de l'existence humaine et le chien comme une variante de la machine dépourvue de raison, François Voltaire, écrivain et philosophe, est venu à la réunion pour affirmer que les chiens ressentent non seulement des émotions, mais qu'ils « suivre prodigieusement l'homme dans le sens de l'amitié ».

À titre de réflexion, il convient de citer la phrase de l'ineffable médecin et théologien du XIXe siècle, le Dr Albert Schweitzer : « Je ne sais pas si les animaux sont capables de raisonner, je sais simplement qu'ils sont capables de souffrir et c'est pourquoi je les considère comme mes voisin ».

Le meilleur ami de l'homme l'accompagne dans son aventure sur Terre depuis des milliers d'années. Auparavant, on parlait d'une coexistence entre les deux d'environ 10 000 à 15 000 ans, mais des théories plus récentes confirment une relation beaucoup plus ancienne qui a émergé au Paléolithique moyen, il y a au moins environ 35 000 ans.

La domestication du chien est apparue au paléolithique moyen, il y a au moins 30 000 ans (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

Certains soulignent qu'il est fort probable que les plus jeunes chiots soient ceux qui ont approché les adolescents de la tribu et ont ainsi émergé une amitié qui se poursuit aujourd'hui.

Au fur et à mesure qu'ils évoluaient à nos côtés, ils se sont habitués à nous et à nos routines et même les preuves montrent « que les chiens ont développé un muscle pour soulever leurs sourcils intérieurs après avoir été domestiqués » et ainsi être en mesure de nous plaindre davantage.

De la même manière, il nous semble qu'ils sourient à cause d'une sorte de traduction que notre cerveau fait en essayant d' « humaniser » les traits de leur animal de compagnie. Néanmoins, il est clair que le contact visuel est très important. Bien qu'ils soient avec eux depuis si longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir à leur sujet.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook est médecin vétérinaire. Spécialiste en enseignement universitaire. Master en psychoimmunoneuroendocrinologie. Ancien directeur du Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professeur d'université dans plusieurs universités argentines. Conférencier international.

