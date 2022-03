La variante Omicron génère-t-elle une période d'infection plus courte ?

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Depuis la découverte de la variante Omicron du SARS-CoV-2, les spécialistes insistent sur le fait qu' il serait apparemment moins nocif que les précédents en ce qui concerne la gravité de la maladie qu'il provoque, les hospitalisations et les décès.

C'est sur cet argument que les autorités sanitaires de la plupart des pays fondent la levée des restrictions presque partout dans le monde, ainsi que la réduction des temps d'isolement des personnes infectées.

Cependant, à la lumière de ce qui a été déclaré par un expert en virologie lors d'une réunion spéciale sur la COVID-19 du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID 2022), tout indique que les preuves obtenues jusqu'à présent à partir d'études utilisant le virus cultivable comme marqueur d'infectiosité montre que la période d'infectivité du variant d'Omicron n'est pas plus courte que celle des autres variants (d'environ deux jours avant l'apparition des symptômes jusqu'à sept jours plus tard).

« Les décisions prises par les pays du monde entier pour raccourcir la période d'isolement pour les infections à Omicron sont basées en partie sur les preuves obtenues à partir de la modélisation, mais elles tiennent également compte du fait qu'Ómicron cause moins de maladies graves et moins d'hospitalisations et de décès. C'est un moyen de revenir à une vie normale et d'accepter la transmission de cette variante OMICRON moins dangereuse », a déclaré la virologue Marjolein Irwin-Knoester, du centre médical universitaire de Groningue, aux Pays-Bas.

Et d'ajouter : « D'après les preuves obtenues jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu qu'une personne puisse être infectieuse pendant une période plus courte avec Ómicron qu'avec les variantes précédentes ».

Pour les infections causées par la variante Ómicron, un maximum de sept jours d'isolement devrait être sans danger dans presque tous les cas d'infection (Getty)

Récemment et avec la situation épidémiologique en constante évolution, les périodes d'isolement allaient de quatre jours (en Norvège ou au Danemark) à cinq jours (Pays-Bas, Royaume-Uni avec des tests antigéniques pour confirmer un COVID négatif), à sept jours (Belgique, Espagne, personnes vaccinées en France) et jusqu'à dix jours ( recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, Allemagne, personnes non vaccinées en France, recommandation générale du Royaume-Uni), tel que publié par Infosalus.

En outre, les exigences légales en matière d'isolement ont également changé dans certaines juridictions, comme au Royaume-Uni, il n'y a plus d'obligation légale d'auto-isolement avec la COVID-19 et ne constitue plus qu'une recommandation.

Le Dr Irwin-Knoester a reconnu, quant à lui, qu' il existe des circonstances dans lesquelles une personne doit prolonger son isolement au-delà du temps recommandé par son pays ou par les directives internationales, en particulier si elle continue à présenter des symptômes des voies respiratoires tels que la toux et les éternuements (mais et non des symptômes tels que fatigue ou perte d'odorat).

Pour les personnes présentant ces symptômes persistants des voies respiratoires, l'isolement dure généralement jusqu'à 10 à 14 jours (à condition qu'elles ne présentent pas de symptômes graves et qu'elles soient immunocompétentes). Dans le cas des personnes atteintes d'une maladie grave, le virus actif peut rester plus longtemps, de sorte qu'en milieu hospitalier, les règles sont généralement plus strictes.

D'un autre côté, bien que certaines indications indiquent que la vaccination réduit le temps d'élimination du virus infectieux, les preuves à ce sujet sont contradictoires. Dans le cas d'Ómicron, l'effet bénéfique de la vaccination sur la réduction de l'infectiosité sera probablement moindre, probablement parce qu'aucun des vaccins approuvés d'urgence disponibles n'a été conçu pour combattre cette variante.

La seule chose qui pourrait ramener les choses à zéro à ce stade est l'émergence d'une nouvelle variante, en particulier celle qui provoque une maladie plus grave et/ou qui peut empêcher l'immunité générée par les vaccins (Reuters)

Dans le cas d'hôtes immunodéprimés, en particulier les greffés et les patients hématologiques, l'élimination du virus infectieux peut se poursuivre pendant des mois. Mais cela ne se produira pas chez tous ces patients, selon ce qui a été vu jusqu'à présent.

Dans les établissements de santé, un délai plus long à compter de l'apparition des symptômes est utilisé pour isoler les patients immunodéprimés (par exemple 14 à 21 jours) et dans certains centres de santé, tels que le centre médical universitaire de Groningue, où travaille le Dr Irwin-Knoester, les équipes médicales utilisent la valeur Ct (la charge virale calculée sur la base de tests PCR) pour estimer la contagiosité des personnes immunodéprimées.

Dans son expérience, Irwin-Knoester a fait valoir que pour les infections causées par la variante Omicron, un maximum de sept jours d'isolement (sous réserve des exceptions ci-dessus) devrait être sans danger dans presque tous les cas d'infection . Cependant, il croit aussi que cinq jours représentent un équilibre acceptable entre l'infectiosité du virus et ce que la plupart des communautés sont prêtes à accepter pour ce qui s'en vient, après deux ans de restrictions.

Pour l'expert, la seule chose qui pourrait ramener les choses à zéro à ce stade est l'émergence d'une nouvelle variante, en particulier celle qui provoque une maladie plus grave et/ou qui peut éviter l'immunité générée par les vaccins. C'est ce que les spécialistes appellent « variante de rupture du vaccin » : « Si une nouvelle variante gravement malade est découverte, je recommanderais de revenir à des périodes d'isolement plus longues, avec au moins sept jours », a conclu Irwin-Knoester.

