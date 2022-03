La guerre de Poutine est un modèle pour Xi à Taïwan, selon le gestionnaire de fonds ESG

(Bloomberg) — Pour Sonia Kowal, qui dirige l'un des plus anciens fonds d'investissement socialement responsables, l'invasion russe de l'Ukraine et la condamnation internationale qui en a résulté par des sanctions pourraient constituer une répétition générale pour la Chine.

Le gouvernement chinois traite le capitalisme comme une « étape de repos sur la voie du socialisme » et freine de plus en plus son « capitalisme sans entrave », a-t-il déclaré à propos de la deuxième plus grande économie du monde.

« Ce qui nous inquiète, c'est que les risques vont encore augmenter à l'avenir », a déclaré Kowal, président de Zevin Asset Management à Boston. « Le gouvernement chinois n'est redevable à personne d'autre qu'à lui-même. »

L'investisseur de 44 ans s'est dite préoccupée par le fait que l'attaque non provoquée de Vladimir Poutine contre l'Ukraine puisse faire réfléchir le président Xi Jinping à ce qu'il faut faire de Taïwan, que la Chine considère comme une partie de son territoire. Et si vous décidez d'agir, le risque pour les marchés financiers dépasse de loin celui de la guerre en Ukraine, car les investissements mondiaux en Chine éclipsent ceux de la Russie.

La Chine représente environ 30 % des indices de référence des marchés émergents, tandis que la Russie représentait moins de 5 % avant d'envahir l'Ukraine. En utilisant une autre mesure, les fonds qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise ont alloué au moins 290 milliards de dollars américains aux actifs chinois, soit environ 15 fois le montant des actifs russes avant la guerre, selon les données recueillies par Bloomberg.

Zevin, qui gérait 720 millions de dollars fin février, n'a pas décidé de vendre ses participations dans les deux sociétés chinoises détenues par la firme, a déclaré Kowal. Il n'a pas voulu identifier les entreprises.

Kowal, dont les grands-parents étaient des réfugiés d'Ukraine lorsqu'elle faisait partie de l'Union soviétique, a déclaré que les investisseurs durables ne devraient pas investir en Russie. Son invasion de la Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée six ans plus tard étaient des signes avant-coureurs évidents que les investisseurs auraient dû éviter le pays, a-t-il dit.

Quant à la Chine, les enjeux sont bien plus importants car le pays est un élément fondamental des chaînes d'approvisionnement mondiales, puisqu'elle fabrique de tout, des smartphones aux pelles. Il sera « presque impossible » pour les investisseurs de se débarrasser de leur exposition aux chaînes d'approvisionnement, a déclaré Kowal.

« Nous devons trouver comment utiliser un scalpel en Chine », a déclaré Kowal. « Et l'imprévisibilité des actions gouvernementales peut être dirigée vers différents secteurs. En tant qu'investisseur sans présence sur le terrain, comment allons-nous savoir quelle sera la prochaine cible ? »

Kowal a commencé sa carrière dans les investissements durables il y a environ 15 ans et a rejoint Zevin en 2009. La société a été fondée à la fin des années 1990 par Robert Zevin, un pionnier de l'investissement socialement responsable qui a quitté l'entreprise il y a quatre ans.

La plus importante stratégie de Zevin, Global Appreciation, a perdu 8,6 % de valeur nette au cours des deux premiers mois de cette année. L'an dernier, elle a réalisé un rendement de 15 % et un bénéfice annualisé de 17,7 % au cours des trois dernières années. Cela correspond plus ou moins à son indice de référence, une combinaison de l'indice MSCI ACWI et de l'indice Intermediate US Government/Credit de Bloomberg.

Kowal a déclaré que le vif intérêt pour l'investissement durable diminuera lorsque les investisseurs se rendront compte que de nombreux fonds surpassant leurs références ESG (environnement, social et gouvernance d'entreprise) ont peu d'impact dans le monde réel. Les investisseurs et les fondations confessionnelles sont susceptibles d'être les premiers à transférer leur argent des fonds labellisés ESG vers des fonds socialement responsables qui correspondent mieux à leurs missions et à leurs valeurs, a-t-il dit.

« Tout le monde essaie de convaincre ses clients qu'ils ont un impact, mais en réalité, nous n'obtenons pas beaucoup de résultats comportementaux malgré la vague d'argent », a déclaré Kowal. « Le lavage à impact est un gros problème. »

