Karelim López a payé 95 000 soles pour la fête de la fille de Bruno Pacheco, selon la déclaration fiscale

Depuis qu'il a été trouvé, dans la salle de bain du palais du gouvernement, près du bureau du secrétaire de l'époque, Bruno Pacheco, la somme de 20 000 dollars. L'ancien secrétaire général du Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a commencé à s'exprimer au parquet et a révélé que la femme d'affaires Karelim López était celle qui a payé les 95 000 soles qui ont coûté la fête d'anniversaire de sa fille, selon Latina, un média qui a eu accès à sa déclaration à l'audience du ministère.

Selon ce témoignage, Pacheco n'était pas au courant de cette fête et que cela a été une surprise de la part de la femme d'affaires et qu'il n'y a pas assisté. Elle a également révélé que Lopez est la marraine de la communion de sa fille.

Dans une autre de ses déclarations, Pacheco a affirmé que les 20 000 dollars trouvés dans la salle de bain de son bureau, il a dit que c'était un « cochon » parmi ses frères de payer l'avocat Fernando Ugaz pour sa défense et que par coïncidence ils ont trouvé dans deux enveloppes lors de la perquisition, une version qu'il avait déjà donnée avant le Commission d'inspection du Congrès de la République.

« Je suis clair que je n'ai jamais eu d'argent économisé dans le palais. Comme je l'ai indiqué, je n'avais que 50 s/par semaine pour mes dépenses. J'ai demandé la défense juridique en charge de Fernando Ugaz Zegarra, qui m'a demandé de payer 20 000 dollars ; paiement que j'ai dû effectuer le 19 novembre 2021 », a déclaré Pacheco au parquet.

L'ORIGINE DES 20 MILLE DOLLARS

« Le 19 novembre, j'ai déménagé au palais du gouvernement. Ayant l'argent en deux paquets de 10 000 dollars dans mes poches, j'ai choisi de le laisser en toute sécurité dans le placard des toilettes, où j'avais mes vêtements personnels. Je l'ai laissé dans une boîte à chaussures. Je tiens à souligner que l'argent n'était ni dans le réservoir des toilettes ni près des toilettes », a déclaré Pacheco.

PACHECO NIE ÊTRE PROPRIÉTAIRE D'UNE PROPRIÉTÉ

« Je n'ai aucun bien. La seule chose est que j'ai un train de roulement Tico AOD840 désaffecté. Je l'ai acheté en 1985 et j'ai payé environ 3 000 soles », a d'abord déclaré Bruno Pacheco.

À son tour, il a expliqué quel était son salaire en tant qu'enseignant, avant d'assumer le poste de secrétaire général de Palacio. « 2 200 soles par mois en tant que professeur nommé. Dont le procès de la pension alimentaire et de certaines dettes est affecté », a-t-il dit.

En tant que secrétaire général, avec les réductions, Bruno Pacheco a reçu un salaire de 19 400 S/, et lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses dépenses, quand il a occupé le poste. « Ils étaient petits, car j'avais de la mobilité et de la nourriture à l'intérieur du palais et c'était ce qui était nécessaire. En ce qui concerne ma famille, j'ai donné ma carte de détention BCP à la mère de mes filles. La mère s'est occupée des dépenses de ma famille et m'a donné environ 50 s/50 pour mes dépenses personnelles », a-t-il ajouté.

Bruno Pacheco a toutefois dit ne pas avoir de preuve de la transaction, mais qu'il demanderait à l'avocat.

Pacheco fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument exercé des pressions sur Sunat en faveur de certaines entreprises. En raison des procédures engagées contre lui, il fait face à deux obstacles à son départ du pays.

