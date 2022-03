Ils ont capturé « El Viejo », chef présumé du clan du Golfe

Avec un casier judiciaire vieux de quinze ans, alias « El Viejo » — « Felipe » ou « Sebastián », comme on l'appelait aussi — il avait une circulaire bleue d'Interpol lorsqu'il a été capturé par les autorités dans une opération déployée dans le district de Murrí à Frontino, dans l'ouest d'Antioquia.

Selon le commandant du bataillon d'infanterie #32 de la quatrième brigade, le colonel Jhonny Bustos Rivera, il a affirmé que l'alias « El Viejo » avait son centre d'opérations illégales à Antioquia, Sucre, Bolivar et Magdalena. Au moment de sa capture, 4 armes et munitions lui ont été saisies.

En outre, il aurait été le deuxième dirigeant de la structure Erlin Pino Duarte dans les départements de Sucre, Bolivar et Magdalena.

Précisément, les jours précédents, Carlos Antonio Moreno Tuberquía, alias « Nicolás », a été extradé, qui était le deuxième commandant de la structure criminelle, appelée Gulf Clan.

Le criminel était le successeur de Dairo Antonio Úsuga, alias « Otoniel », capturé en 2021 par les forces publiques du pays. Dans ce sens, dans la matinée de ce vendredi 25 mars, sur la base aérienne de Catam, le transfert de Nicholas a commencé, demandé par les tribunaux de New York et Miami, aux États-Unis.

Avec « El Viejo », alias « Chilapo », alias « Arab » et alias « Toreto » ont été capturés, désignés comme appartenant au clan du Golfe, en particulier en tant que membres de la structure Edwin Román Velásquez Valle.

Au moment de la capture, les détenus ont été saisis avec une mitraillette, trois pistolets, plus de 150 cartouches, 9 fournisseurs, 9 téléphones portables, 4 radios de communication et de l'argent liquide.

Les personnes capturées et le matériel saisi ont été laissés à la disposition des autorités compétentes pour des poursuites.

Cela a été rapporté par le général Eduardo Enrique Zapateiro, commandant de l'armée colombienne.





36 bus incinérés résiduels à Yarumal (Antioquia)

À Yarumal, Residual 36 aurait été responsable de l'incendie d'un véhicule de service public

Lors d'événements survenus dans la matinée du dimanche 27 mars, des hommes armés qui se sont identifiés comme des dissidents des FARC ont arrêté un bus de service public sur l'autoroute Angostura-Yarumal, forcé des passagers à abandonner le véhicule puis y ont mis le feu sur la route.

Bien qu'aucune victime n'ait été signalée, les autorités ont fait état d'ingérence dans la zone du Residual 36, qui selon elles était responsable de l'attaque.

Pour le secrétaire à la sécurité humaine d'Antioquia, Luis Fernando Suárez, le groupe armé a installé des explosifs sur la route pour attaquer les forces publiques :

« Entre Yarumal et Angostura, un bus a été incendié et, apparemment, des engins explosifs ont été installés comme leurre afin que, à l'arrivée des forces publiques, une attaque soit commise. Ils sont sur le terrain pour vérifier la situation et nous surveillons l'actualité », a rapporté le responsable.

Les explosifs ont explosé de manière contrôlée par les autorités ; le bus du service public a parcouru la route Yarumal-Angostura. Après les événements signalés, des opérations ont été menées pour retrouver les responsables de ce fait.

Selon les rapports officiels, les opérations sont menées par le commandement de la police d'Antioquia et la quatrième brigade de l'armée. De même, ils n'excluent pas la version selon laquelle l'attaque visait la société de transport dans le but de lui extorquer de l'argent pour les bénéfices qu'ils rapportent dans la région.

CONTINUEZ À LIRE :