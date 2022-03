Idéal pour les astronautes : ils créent une laitue génétiquement modifiée qui aide les os

L'équipe de chercheurs, dirigée par Kevin Yates, biochimiste à l'Université de Californie-Davis, aux États-Unis, a modifié la plante à l'aide d'une variante de l'hormone parathyroïdienne (PTH), connue pour son efficacité, afin d'intervenir dans la régulation du métabolisme du calcium et du phosphore dans le corps.

Les chercheurs ont créé une laitue capable de produire une hormone qui stimule la formation osseuse. Ses graines pourraient être cultivées sur la Station spatiale internationale et lors de futurs voyages vers Mars, où l'absence de gravité réduit la masse osseuse des membres d'équipage. Cela aiderait les astronautes à atténuer leur perte osseuse en mangeant simplement une salade. Selon eux, avec 300 grammes de laitue par jour, les astronautes pouvaient obtenir la quantité nécessaire pour éviter des problèmes osseux.

« À l'heure actuelle, les astronautes de la Station spatiale internationale font certains exercices pour essayer de maintenir leur masse osseuse », a déclaré Yates, « mais ils n'y restent généralement pas plus de six mois ». La NASA se prépare à envoyer des humains sur Mars dans les années 2030.

Cependant, une mission habitée sur Mars prendrait environ 10 mois pour arriver et les astronautes resteraient environ un an pour étudier la planète avant de faire le voyage de retour sur Terre. Certaines études indiquent une perte moyenne de plus de 1 % de matière osseuse pour chaque mois passé dans l'espace. Ce voyage de trois ans pourrait favoriser la vulnérabilité des voyageurs à l'ostéopénie et, plus tard, à l'ostéoporose.

Ce type de laitue pourrait également aider à prévenir l'ostéopénie et l'ostéoporose dans les régions du monde aux ressources limitées et sans accès aux médicaments traditionnels (Pexels)

Comme alternative et avec l'aide de la NASA, Yates et ses collègues Somen Nandi et Karen McDonald, également de l'Université de Californie-Davis, ont trouvé un moyen pour les membres de l'équipage de produire eux-mêmes cette substance : la laitue. « Les astronautes peuvent transporter des graines transgéniques, qui sont très petites, et les cultiver comme s'il s'agissait de laitues normales », explique Nandi, « afin qu'ils puissent utiliser des plantes pour synthétiser des produits pharmaceutiques tels que la PTH et les manger ensuite. »

L'équipe souhaite également vérifier comment la laitue génétiquement modifiée pousse à bord de la Station spatiale internationale et si elle produit la même quantité de PTH que sur Terre. En ce qui concerne son goût, bien que les chercheurs ne l'aient pas encore testé car son innocuité n'a pas été établie, ils s'attendent à ce qu'elle soit très similaire à celle d'une laitue normale, comme la plupart des autres plantes transgéniques. Des expériences menées à bord de la Station spatiale internationale ont confirmé que la laitue normale peut être cultivée dans cet environnement très limité.

Il reste encore plusieurs phases avant qu'il puisse atteindre les astronautes comme nourriture. Les chercheurs doivent optimiser les niveaux d'expression de la PTH, puis tester la capacité de la souche à prévenir en toute sécurité la perte osseuse dans des modèles animaux et des essais cliniques sur des humains.

« Je serais très surpris si, au moment où nous envoyons des astronautes sur Mars, les plantes ne sont plus utilisées pour produire des produits pharmaceutiques et d'autres composés bénéfiques », a déclaré Yates.

Outre ses avantages pour les futurs voyageurs de l'espace, les chercheurs ont déclaré que ce type de légume pourrait également aider à prévenir l'ostéopénie et l'ostéoporose dans les régions de la Terre aux ressources limitées et sans accès aux médicaments traditionnels.

Pour la recherche, plusieurs types de laitue modifiée ont été examinés et il a été conclu que 10 à 12 milligrammes de PTH sont obtenus par kilo de laitue. Cela signifie qu'avec 380 grammes de laitue par jour, un astronaute pourrait obtenir toute la parathyroïde nécessaire pour éviter des problèmes osseux.

Interrogé sur les avantages de la laitue transgénique, David Reid, médecin et professeur émérite de rhumatologie à l'Université d'Aberdeen, au Royaume-Uni, a souligné que cette découverte « pourrait être utile pour traiter l'ostéoporose »

« Le développement d'aliments pour le traitement de maladies courantes dans la population se fait depuis longtemps, par exemple, au Chili, les farines sont enrichies en acide folique afin de prévenir les maladies du fœtus pendant la grossesse », a déclaré Rafael Quiroga, ingénieur en alimentation chez Sodexo, Chili. Le spécialiste a également souligné que les aliments génétiquement modifiés pouvaient apporter une contribution importante au traitement des maladies auxquelles la société d'aujourd'hui est confrontée, « sur une base quotidienne et moins invasive, comme les traitements pharmacologiques »

D'autre part, Eliana Reyes, médecin, nutritionniste et directrice de l'école de nutrition de l'Université de Los Andes, a indiqué que « nous ne devrions pas mal regarder les aliments qui ont été génétiquement opérés, car c'est un grand progrès que la laitue peut être cultivée dans l'espace . Cela montre que les aliments génétiquement modifiés ou transgéniques ne sont pas nécessairement une mauvaise chose car ils sont utilisés pour améliorer la santé humaine. »

La laitue présente de nombreux avantages pour le corps, tels que les fibres et l'eau. De grandes quantités de laitue peuvent être consommées et elles fourniront toujours une valeur nutritionnelle élevée

Yetes et son équipe ont présenté leurs premières conclusions à l'American Chemical Society de San Diego. Et alors que les résultats finaux de l'expérience en sont encore à leurs balbutiements, les chercheurs ont indiqué que cela pourrait être une bonne nouvelle non seulement pour les astronautes, mais également pour tout le monde.

