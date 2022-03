Hugo Sánchez a proposé de diriger le Tri pour le Qatar 2022 : « J'irais gratuitement »

Lors d'une émission en direct d'ESPN, Hugo Sánchez a levé la main pour diriger le Mexique (Vidéo : ESPN)

Compte tenu des critiques constantes que Gerardo Tata Martino a reçues pour son travail avec l'équipe nationale mexicaine, les fans et les commentateurs sportifs ont entamé un débat sur qui devrait remplacer le stratège argentin pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et qui n'a pas hésité un instant à dire qu'il peut obtenir un meilleur résultat avec le Tri était Hugo Sánchez. L'entraîneur et ancien joueur mexicain a déclaré qu'il pourrait prendre les rênes de l'équipe nationale et le ferait même sans charger.

Lors de la diffusion de l'émission Fútbol Picante d'ESPN, Sánchez a parlé de la possibilité qui existe pour lui d'assumer la direction de l'équipe aztèque s'ils virent un jour Tata Martino. Lorsque José Ramón Fernández l'a interrogé sur qui serait le candidat idéal pour remplacer Gerardo, Faitelson a plaisanté avec Hugol pour proposer.

C'est ainsi que le pentapichichi n'a pas caché son illusion de revenir sur le banc tricolore et a affirmé que si la Fédération mexicaine de football (FMF) l'examinait et l'appelait à l'avenir, elle accepterait sans problème.

Voici ce qu'a déclaré Hugo Sánchez :





*Informations en cours de développement