Eugenio Derbez a raconté comment il a vécu la gifle de Will Smith à Chris Rock

Eugenio Derbez, un acteur mexicain, qui a été l'un des compatriotes qui a célébré le plus grand succès lors des derniers Oscars, comme le film CODA auquel il a participé, a remporté la statuette la plus convoitée du « Meilleur film », a raconté comment il a vécu le choc lors du live Gala des Oscars 2022 entre Will Smith et Crish Rock.

Lors d'une rencontre avec les caméras de Hoy, après la soirée réussie que tout le casting de CODA a vécu, le célèbre artiste mexicain a raconté la tension qui s'est produite entre les acteurs, les réalisateurs et les producteurs, à la suite de la gifle que l'acteur Will Smith a donnée à Chris Rock lors du qui a eu lieu au Dolby Theater de Los Angeles, en Californie.

« C'était très fort, nous étions à l'intérieur et quand cela s'est produit, nous avons tous fait rire parce que nous pensions que c'était une blague, mais le moment est venu où nous avons commencé à voir la grossièreté, cela ne peut pas être une blague, c'est sérieux et puis il y a eu un énorme silence et il y a eu beaucoup de tension », a déclaré le célèbre Mexicain acteur.

Informations en cours de développement...

CONTINUEZ À LIRE :

L'histoire d'inimitié de Will Smith et Chris Rock : les moqueries et les critiques du comédien que le L'oscarisé ne pardonne pas

La déclaration de la Hollywood Academy après le coup porté par Will Smith à Chris Rock