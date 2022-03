Elon Musk veut créer son propre réseau social pour faire face à Twitter

Elon Musk a publié une série de tweets proposant de mettre en place un nouveau réseau social susceptible de concurrencer des géants tels que Facebook, Twitter ou Instagram. Selon lui, une plate-forme sur laquelle le droit à la liberté d'expression peut réellement exister.

« Puisque Twitter sert de forum public de facto et que le non-respect des principes de la liberté d'expression sape fondamentalement la démocratie, que doit-on faire ? » , a tweeté le fondateur de Tesla. « Une nouvelle plateforme est-elle nécessaire ? » , a poursuivi dans un deuxième tweet.

Pour répondre à une seule personne, Elon Musk est allé jusqu'à dire qu'il a imaginé créer un nouveau réseau social qui respecte la liberté d'expression.

Si ce discours critique de la liberté d'expression vous semble familier, c'est parce que Donald Trump, l'ancien président controversé des États-Unis , a également émis ce type de critiques. Et, comme Elon Musk, il a créé un réseau social de remplacement appelé 'Truth' promettant de censurer sans utilisateurs.

Elon Musk. (photo : Twitter)

Pourquoi Elon Musk remet-il excessivement en question la liberté d'expression sur Twitter et prévoit-il de créer un nouveau réseau social ? Dans les jours qui ont précédé ces tweets, le PDG de SpaceX a mené une enquête dans laquelle il demandait s'ils croyaient que Twitter respectait la liberté d'expression. Une enquête qui a remporté publiquement l'option « Non », obtenant un nombre de 70 % de voix.

Jack Dorsey, co-fondateur et, jusqu'à il y a plusieurs mois, PDG de Twitter, a répondu à Elon Musk en disant que les recommandations de Twitter devraient être clairement choisis par les utilisateurs. C'est une idée que le magnat a publiquement exprimée par le passé.

Sondage Elon Musk le 28/03/2022. (photo : Twitter)

Ce n'est pas la seule controverse à laquelle Elon Musk a été impliqué ces dernières semaines. Dans la liste, on peut voir qu'un grand émoi a été créé lorsqu'il a été révélé qu'il avait demandé une mère porteuse et qu'il avait une deuxième fille avec le chanteur Grimes.

Dans le même temps, il a défié Vladimir Poutine, l'actuel président de la Russie, dans une guerre dans laquelle la liberté de l'Ukraine serait menacée.

Et, dans le cas de pas assez, Grimes a aussi fait quelques déclarations controversées sur le magnat, assurant qu'il vit parfois en dessous du seuil de pauvreté.

Elon Musk. (Photo : Patrick Pleul/Pool via Reuters)

Truth, le réseau social de Donald Trump qui est également contre Twitter

L'ancien président américain Donald Trump a lancé sur l'App Store son propre réseau social, Truth Social, citant des messages d'un cadre liés au projet publiés lors de la session d'essai de l'application.

« Nous préparons le lancement dans l'Apple Store lundi 21 février », a-t-il déclaré dans l'une des réponses aux questions des utilisateurs invités.

Véritable social. (photo : REUTERS/Dado Ruvic)

Selon les images de l'App Store, Truth Social est assez similaire à Twitter , le réseau social préféré de Trump avant qu'il ne soit définitivement interdit suite aux émeutes du Capitole. En fait, l'ancien président diffusait des nouvelles et des messages importants par le biais de ce canal.

« Qu'est-ce qui différencie Truth Social ? Nous sommes une plateforme de médias sociaux exempte de discrimination politique », peut être vu dans la description disponible sur l'App Store d'Apple.

Truth Social sur l'App Store. (photo : ENTER.CO)

La seule exigence de l'application est que le contenu publié doit être « complètement vrai ». Pour participer aux discussions, vous devez vous inscrire et créer un profil, après quoi vous pourrez suivre des connexions personnelles via des abonnés, des publications et des likes.

Oui, en gros et comme mentionné précédemment, cela fonctionne comme le réseau social fondé par Jack Dorsey.

