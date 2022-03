Diapositive de Juan Orlando Hernández : De la présidence hondurienne à une possible condamnation pour trafic de drogue aux États-Unis

Juan Orlando Hernández passera ses prochaines nuits dans les mêmes cellules où se trouvaient les grands trafiquants de drogue honduriens avant de voyager extradés vers les États-Unis.

Pas un mois ne s'était écoulé depuis que JOH, comme il est connu au Honduras par ses initiales, a quitté la présidence de la république lorsque le 16 février, un juge, Edwin Ortez, a décidé que Hernández devait rester jusqu'au 16 mars dans une cellule du commissariat de police qui sert de base à la force spéciale Cobra à Tegucigalpa, la capitale du pays.

Les États-Unis accusent Hernandez de trois crimes : complot en vue d'importer des substances contrôlées (drogues) aux États-Unis », en particulier 500 000 kilogrammes de cocaïne ; complot en vue d'utiliser des armes à feu pour importer des stupéfiants aux États-Unis ; et complot en vue d'inciter à l'utilisation d'armes.

S'il est extradé, jugé et reconnu coupable, Hernandez risque des peines de prison allant de 10 ans à la prison à vie.

Et si les cas d'autres trafiquants de drogue honduriens jugés et condamnés aux États-Unis pour trafic de drogue sont une indication quelconque, il est fort probable que Juan Orlando Hernandez devra passer le reste de sa vie dans une prison fédérale américaine. Son frère, Juan Antonio « Tony » Hernández, a été condamné en mars 2021 à la prison à vie plus 30 ans de prison pour les mêmes accusations que l'ancien président.

C'est ironique. Hernández sera soumis aux règles légales d'extradition qu'il a lui-même promues en 2012, alors qu'il était président du Congrès et que l'ascension politique qui le mènerait, deux ans plus tard, à la présidence de la république a commencé.

Tony Hernández, le frère de JOH, a déjà été condamné à la prison à vie pour trafic de drogue aux États-Unis (AP)

Le 19 janvier 2012, Hernandez a signé un décret législatif modifiant l'article 102 de la Constitution hondurienne, qui stipulait jusqu'alors : « Aucun Hondurien ne peut être expatrié ou remis par les autorités à un État étranger ». Avec l'amendement, une exception a été ajoutée pour les « infractions de trafic de stupéfiants de tout type ».

Lorsque Hernández a signé cet amendement, le Honduras venait de subir le traumatisme d'un coup d'État qui, en 2009, a renversé le président de l'époque Manuel Zelaya, allié du Venezuela d'Hugo Chávez et qui avait flirté avec sa réélection. Après la chute de Zelaya, le Parti national d'Hernandez est arrivé au pouvoir, au Congrès et au sein de l'exécutif en 2010, lorsque Porfirio « Pepe » Lobo, désormais également visé pour trafic de drogue, a été élu président.

Les États-Unis, qui avaient alors Barack Obama comme président, ont soutenu la montée du Parti national en échange, entre autres, de la fermeté du nouveau gouvernement hondurien dans la lutte contre le trafic de drogue régional. Au cours de ces années, le Honduras était déjà le principal pont de drogue qui voyageait du Venezuela et de la Colombie vers les marchés américains.

Barack Obama a d'abord soutenu Hernandez, qui s'est engagé dans la lutte contre le trafic de drogue et a facilité l'extradition de certains pivots vers les États-Unis

Depuis le début de son premier mandat présidentiel - il a été réélu en 2017, toujours avec le soutien de Washington -, Hernandez a utilisé l'extradition pour se débarrasser des trafiquants de drogue qui, seront plus tard connus des enquêtes judiciaires américaines, étaient des alliés des frères Hernandez dans le commerce de la cocaïne.

Aujourd'hui, Juan Orlando Hernández s'apprête à suivre le même chemin que ceux qui l'ont précédé lui sur la route des cortes américains. Pour les mêmes crimes.

Manilles et une vieille connaissance

Le destin a joué des tours à Hernandez ces derniers jours. Ce n'est pas seulement que les États-Unis l'exigent, ce sont aussi les personnages et les lieux qu'il doit affronter, aujourd'hui en tant que prisonnier poursuivi.

Dans l'après-midi du 15 février, lorsqu'il a quitté son domicile dans un quartier exclusif de Tegucigalpa pour se rendre aux autorités, Hernández est tombé sur un visage familier, celui du général Ramón Sabillón, un ancien chef de la police nationale qu'il a défendu lorsqu'il était président et qui est aujourd'hui le ministre de la la sécurité dans le gouvernement de Xiomara Castro.

« Nous sommes là pour vous donner toutes les garanties et assurer votre sécurité », a déclaré Sabillón à Hernandez le matin du 15 février, lorsque l'ancien président, après avoir dit au revoir à sa femme, est sorti par la porte principale dans la rue, où des dizaines de policiers dirigés par le général l'attendaient.

Hernandez et Sabillón se serrent la main avant qu'un agent ne mette les chaînes sur les mains et les pieds avec lesquels il se rendrait à la cellule des Cobras.

Le général et l'homme politique ont une histoire longue et conflictuelle. Le président n'a pas fait confiance au policier, mais il a dû le supporter pendant quelques mois de son premier mandat car Sabillón était l'homme en qui les agences américaines déployées au Honduras avaient confiance, dans un contexte qui, comme cela a été dit, a été marqué par la surveillance de Washington de la lutte contre la drogue.

Juan Orlando Hernández, à la suite de son arrestation mardi dernier à la sortie de son domicile de Tegucigalpa. Il restera emprisonné en attendant la délivrance de la justice sur la demande d'extradition

Lorsque, en 2013, JOH a consolidé des pactes avec les trafiquants de drogue dans l'ouest du Honduras, dont lui et sa famille sont originaires, la United States Drug Control Agency (DEA) et les hommes du général Sabillón suivaient déjà de près les traces de capos tels que la Valle Valle et Alexander Ardón, un maire de la National Partie également impliquée dans le trafic de drogue et qui était l'un des principaux alliés des Hernandez.

C'est Ardon, également expatrié aux États-Unis, qui a donné des détails sur l'implication de Juan Orlando et de son frère Tony dans l'entreprise aux autorités judiciaires américaines. Il a déclaré, par exemple, que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, avait donné un million de dollars pour la campagne présidentielle de JOH en 2013.

Sabillón, comme l'a dit Infobae, a été l'architecte de l'opération de capture de la vallée en 2014. Le président, a déclaré que deux hauts responsables qui ont travaillé main dans la main avec le général au cours de ces années, voulaient éliminer les capos pour les empêcher de se retrouver extradés et de témoigner devant les tribunaux américains. Sabillón, sans le dire à Hernández, a capturé la vallée et les a emmenés dans les cellules de Cobra à Tegucigalpa.

C'est là, dans ces cellules, que les Vallées ont expliqué à Sabillón la participation de Tony Hernández et de son frère à la carte du trafic de drogue dans l'ouest du Honduras. Le général a ensuite donné des indices sur ce témoignage à un journaliste hondurien. Lorsque l'affaire est devenue publique, Juan Orlando Hernández a retiré Sabillón de la police. Le chef de la police s'est enfui aux États-Unis. L'un de ses premiers événements publics après avoir été nommé ministre de la Sécurité par le nouveau président Xiomara Castro : coordonner la capture de JOH.

Une longue liste de partenaires

Jusqu'à présent, les procureurs américains qui ont préparé l'acte d'accusation de Juan Orlando Hernandez n'ont pas dévoilé tous les détails de l'affaire qu'ils vont déposer contre l'ancien président devant le tribunal de New York, mais les mêmes témoignages qui ont servi à condamner son frère Tony donnent des indices sur toutes les accusations que JOH pourrait entendre pendant le procès.

Outre l'incursion dans les routes qui dominaient la Valle Valle à l'ouest, l'ancien président Hernandez s'est allié à Giovanny Fuentes, un pivot du nord du Honduras qui a servi de lien entre la Valle et le gang Los Cachiros, le gang le plus puissant du nord-est du pays, où la plupart des expéditions de cocaïne en provenance de Colombie arrivent et du Venezuela.

Fuentes, également expatrié aux États-Unis, avait un laboratoire de médicaments à Choloma, une ville industrielle située entre San Pedro Sula et Puerto Cortes, la plus importante du pays, qui produisait entre 300 et 500 kilos de cocaïne par mois. Fuentes a déclaré aux procureurs américains que JOH était son partenaire dans cette entreprise et que lui aussi avait fait des dons aux campagnes politiques de l'ancien président et de son parti.

JOH entend les accusations portées contre lui après son arrestation

Un autre trafiquant de drogue qui a parlé de JOH est Devis Leonel Rivera Maradiaga, l'un des patrons de Los Cachiros, également poursuivi aux États-Unis. Il avait déclaré, en mars 2021, que lui aussi avait envoyé de l'argent à Juan Orlando Hernandez en 2012 : 250 000 dollars pour la campagne présidentielle de l'année suivante. Rivera Maradiaga a déclaré qu'elle avait donné l'argent à Hilda Hernández, la sœur de Juan Orlando, et qui était à la tête de sa campagne présidentielle.

Dès 2018, lorsque son frère Tony a été jugé à New York, JOH savait que les procureurs américains le désignaient, lui, le président, comme co-conspirateur dans la société de trafic de drogue, et les accusaient tous deux de faciliter les conditions de création d'un narco-État au Honduras. Même plus tôt, lorsque Los Cachiros et Los Valle ont commencé à témoigner, JOH savait que l'affaire lui était parvenue.

La réponse de Juan Orlando a toujours été de faire appel à son amitié avec Washington et d'invoquer toutes les fois où de hauts responsables américains, des envoyés diplomatiques à Tegucigalpa au commandement du Commandement du Sud en Floride, l'ont élevé au rang de « partenaire stratégique » dans la lutte contre le trafic de drogue. Lorsque le cercle s'est rétréci et que l'administration de Joe Biden l'a inclus sur une liste d'acteurs corrompus et antidémocratiques, en février 2022, il semblait que le destin était inévitable.

