Deux corps torturés ont été abandonnés avec un message de drogue à Celaya : « Keep it clean »

Les cadavres de deux hommes ont été retrouvés ce lundi matin 28 mars dans la communauté de La Cruz à Celaya, dans l'État de Guanajuato ; tous deux présentaient des signes évidents de violence et étaient accompagnés d'un message présumé avoir été écrit par des membres du crime organisé.

« Cela m'est arrivé pour avoir joué quand j'ai regardé**se promener en vendant du blanc et en alconant les pu**deras du chien maigre** tuer des innocents suivre le pu** propre. À l'art : MV. C.S.R.L. (sic) », a été lu dans le message écrit sur un carton et abandonné à côté des corps.

Il est présumé que le message a été écrit par des membres du cartel de Santa Rosa de Lima en raison de l'acronyme C.S.R.L. trouvé dans le message ; et selon des informations non officielles, les personnes exécutées seraient des membres du Jalisco New Generation Cartel (CJNG) qui avaient assisté aux funérailles de Los Chuparrecios a tenu le week-end dans la communauté de Juan Martín, Guanajuato.

Vers 8 heures du matin, un appel anonyme au système d'urgence 911 a alerté la présence de deux corps à proximité d'un lave-auto dans la communauté de La Cruz, Celaya, après quoi des éléments de sécurité municipaux se sont déplacés sur le site pour vérifier le site, confirmant plus tard la découverte des deux corps.

Après avoir placé les deux corps entre les mauvaises herbes présentes entre les locaux de l'établissement et le treillis métallique qui délimite le terrain, les hommes en uniforme ont avisé le personnel du procureur général de l'État de Guanajuato (FGE), une unité qui a mobilisé du personnel d'enquête et des experts pour lieu pour mener à bien la première procédure de l'affaire.

Les deux corps avaient de grandes taches de sang sur leurs vêtements et leurs têtes étaient couvertes de ruban adhésif, ainsi que des coups sur tout le corps et des blessures par balle, présumées avoir mis fin à leurs jours.

Vers 23 heures, le 22 mars, une camionnette contenant sept corps brûlés a été retrouvée au sud de Celaya, victimes qui ont ensuite été identifiées comme étant des membres du groupe de musique Los Chuparrecio, originaire de la ville de Juan Martín, près de la capitale de Guanajuato.

Les sept musiciens, dont un mineur de moins de 15 ans, avaient assisté à une pièce de théâtre dans la ville de Rancho Seco, un événement depuis lequel leurs proches n'ont plus pu communiquer avec aucun des membres du groupe, ils ont donc déposé une plainte auprès du parquet de l'État.

Plus tard, les autorités de Guanajuato ont confirmé que les sept corps appartenaient aux musiciens disparus. Ils ont donc été remis à leurs familles et voilés le samedi 26 mars dernier à San Martín, leur lieu d'origine.

Photo d'archive de membres de la Garde nationale gardant la zone où neuf personnes ont été attaquées dans la municipalité de Celaya, dans l'État de Guanajuato (Mexique). EFE/Str

Le 1er mars, le CJNG a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils menaçaient les procureurs de Guanajuato, les accusant d'avoir attaqué et fabriqué des crimes contre des civils, car ils affirmaient que le cartel était une « entreprise formelle » et ne se livrait pas à des extorsions ou à des enlèvements.

Les autorités de l'État avaient identifié le CJNG comme étant probablement responsable de l'enlèvement d'un groupe de mineurs privés de liberté en février, qui ont ensuite été libérés par le parquet.

« Et vous savez que tout l'État de Guanajuato possède et appartient à M. 'Mencho'. Qu'il soit clair pour vous que nous n'avons pas kidnappé les mineurs, les jeux de pu ; ce n'était pas comme vous le dites. Vous ne les avez pas secourus, ils sont arrivés seuls chez eux et on ne leur a jamais demandé d'argent, pas plus qu'il ne s'agissait d'un enlèvement », a entendu la vidéo.

