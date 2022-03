Des policiers et des huachicoleros présumés ont fait face à des coups de feu à Hidalgo

La police de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo et des Huachicoleros présumés se sont affrontés avec des armes à feu dans la communauté d'El Huizache dans la matinée du lundi 28 mars, alors que du personnel en uniforme effectuait des patrouilles dans la ville.

Les policiers auraient été agressés par un groupe d'une dizaine de personnes après la sécurisation d'une camionnette blanche Chevrolet Express, qui avait été déclarée volée et présumée avoir été abandonnée sur place.

Après avoir remarqué l'attaque des présumés Huachicoleros, qui portaient des armes longues et courtes, ainsi que du matériel tactique, les hommes en uniforme ont répondu de la même manière aux agresseurs qui se sont enfuis à bord de véhicules. Les autorités des trois niveaux de gouvernement ont mis en œuvre une opération de sécurité pour tenter de retrouver les responsables de l'attaque.

Les présumés Huachicoleros auraient agressé les hommes en uniforme pour tenter de les chasser, alors qu'ils se rendaient pour perquisitionner une maison privée où des saisies illégales d'hydrocarbures avaient été effectuées.

Hidalgo est l'État dans lequel se trouve la plus forte activité de huachicoleo (Photo : Cuartoscuro)

Dans la communauté de Cuautepec, à environ six kilomètres du lieu où l'affrontement s'est produit, les autorités ont assuré une saisie clandestine à l'intérieur d'une cabane située dans une zone rurale de la ville.

La perquisition de la propriété a été effectuée sur ordre d'un juge, les policiers chargés de l'enquête ayant présenté des preuves de la présence d'activités de huachicoleo sur place. Les autorités ont obtenu 2 100 litres d'hydrocarbures dans la maison et des tuyaux qui ont été raccordés aux pipelines Petroleos Mexicanos (Pemex), pour l'extraction présumée d'hydrocarbures.

Des membres du personnel du procureur général de l'État d'Hidalgo (FGE), de la police ministérielle, des experts et des membres de l'armée mexicaine ont participé à l'opération qui a abouti à la saisie de 28 fûts de 200 litres chacun, ainsi que de 500 mètres de tuyaux reliant le bâtiment au pipelines d'hydrocarbures.

Les biens assurés et les hydrocarbures ont été mis à la disposition du ministère public du bureau du procureur local dans le cadre des preuves du dossier d'enquête précédemment ouvert pour l'affaire. Personne n'a été arrêté pour ces événements.

La lutte contre le huachicol laisse plus de 136 milliards de pesos (Photo : PMT)

Le 23 mars, le général Luis Crescencio Sandoval, chef du ministère de la Défense nationale (Sedena), a déclaré que Hidalgo était l'État dans lequel le nombre de vols de carburant était le plus élevé, une activité connue sous le nom de huachicol.

Selon les informations présentées par le responsable, en février, neuf arrestations ont été effectuées pour des crimes dérivés du huachicol, en plus de l'assurance de 974 331 litres d'hydrocarbures et 177 tirs clandestins ont été découverts, ce qui a permis de sécuriser trois sites et 23 véhicules.

Le général Crescencio Sandoval a souligné que 3,80 éléments de Sedena sont actuellement consacrés à plein temps à la lutte contre le huachicol, en plus d'assurer la sécurité de neuf oléoducs Petroleos Mexicanos.

Pour sa part, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que, grâce aux actions contre Huachicol, environ 136 milliards de pesos ont été économisés, un chiffre plus important pour le fonds d'aide aux personnes âgées.

« En n'autorisant pas le huachicol, nous avons économisé 136 000 millions de pesos, combien cela coûte-t-il ? C'est plus que ce que nous nommons à la pension pour les personnes âgées en un an, ce qui, en passant, nous nous sommes engagés à les augmenter », a déclaré le président.

