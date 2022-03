Chumel Torres a critiqué Will Smith pour avoir battu Chris Rock : « Allez en thérapie »

L'un des moments qui ont marqué la cérémonie des Oscars 2022, et dont on se souviendra sûrement pendant de nombreuses années, a été le coup porté par Will Smith au comédien Chris Rock après qu'il eut fait une blague offensante contre la femme de l'acteur, Jada Pinkett Smith.

Cette réaction violente a été applaudie par certains, mais critiquée par d'autres, car ils ont souligné que ce n'était pas la bonne façon de défendre leur partenaire pour le ridicule reçu en raison de leur problème d'alopécie que Rock a pris pour l'humilier depuis la scène.

D'autres utilisateurs ont pris un chemin différent et ont défendu l'humoriste, ont mentionné qu'il avait simplement fait une blague inoffensive. À ces déclarations s'est ajoutée celle de l'influenceur Chumel Torres, qui a été identifié comme sexiste et raciste pour certains de ses commentaires et « blagues » qu'il a tenus.

À cette occasion, depuis son profil Twitter, il a interrogé Will Smith au sujet de la gifle, car il a partagé la vidéo du moment exact et l'a accompagnée d'un aigre message pour « l'envoyer en thérapie » pour ne pas avoir « compris » la blague de Rock.

(Photo : Twitter)

Plus tard, dans un deuxième tweet, il a émis l'hypothèse de la motivation du gagnant du prix du meilleur acteur et a assuré que c'était Jada elle-même qui lui avait demandé de la défendre après écoutez le commentaire offensant qu'il a utilisé pour la blague.

« Il rit. Pas elle. Une seconde passe et il le frappe. Mon hypothèse : Will Smith, victime du « allez-vous permettre cela. Debatan' », a écrit l'animateur controversé d'El Pulso de la República.

L'écrivain Sergio Zurita est une autre personnalité qui a également critiqué l'attitude de Will Smith. De même, depuis les réseaux sociaux, il a partagé un gif du moment maladroit vécu aux Oscars 2022 et a mentionné que la blague de Rock était « inoffensive », en plus du fait que cette situation pourrait provoquer un « régime » fasciste en raison du danger que la comédie pourrait courir.

« Mais ce que personne n'aurait pu prédire, c'est le coup que Will Smith a porté à Chis Rock pour avoir fait une blague inoffensive sur la femme de Smith. Quand la comédie est en danger, le fascisme remonte la tête », a écrit l'acteur.

Le monde du divertissement n'a pas été le seul à commenter ce coup, mais le sport a également été ajouté. Parmi les personnages figurait Miguel Layún, un joueur de Club America, qui a décidé de se tenir du côté opposé et de soutenir Smith.

Les écrits de Sergio Zurita ont également interrogé l'acteur (Photo : Twitter)

« Si le contexte de ce qui s'est passé avec #WillSmith dans le #Oscars est réel... J'enlève mon chapeau pour m'être levé et avoir défendu sa femme au-dessus de tout protocole d'un tel événement ! ! » , a écrit l'athlète.

Cependant, ce commentaire a provoqué une vague de haine contre lui, car les gens ont indiqué qu'il ne faisait que normaliser la violence, ce qui a laissé plusieurs crises dans le pays, comme ce qui s'est passé dans le stade Corregidora à Querétaro ou avec les homicides dans le pays.

Par conséquent, il a décidé d'écrire un deuxième tweet demandant aux internautes de ne pas être en colère à propos de cette question, et il a dit qu'il pourrait profiter de l'échange de vues avec d'autres pour élargir la discussion sur le sujet.

Il a finalement lancé une question à ses abonnés liée à l'utilisation de son tweet dans les groupes de messagerie instantanée des gens pour ouvrir une conversation sur ce qui s'est passé le 27 mars.

« Est-ce que quelqu'un d'autre a eu un échange d'opinions lors d'une discussion avec amig @s sur ce qui s'est passé avec Will Smith et a recadré mon tweet ? (Curiosité) Oui », a déclaré l'Américaniste.

CONTINUEZ À LIRE