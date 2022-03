CDMX : Ce sera le nouveau système de réduction pour le paiement des amendes et des infractions au code de la route

CIUDAD DE MÉXICO, 27JULIO2018.- Cámaras de fotomultas que infraccionan a los automovilistas que rebasan los límites de velocidad permitido en el Circuito Interior. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentará su programa de movilidad a finales de agosto en el cual pretende modificar el reglamento de tránsito para que ya no existan este tipo de infracciones. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Le gouvernement de Mexico (CDMX) a récemment annoncé quels seront les nouveaux changements apportés à la police de la circulation de la capitale, dont l'objectif principal est d'éradiquer la corruption et d'assurer une mobilité sûre sur les routes principales et secondaires qui composent le périmètre de la ville, comme l'a indiqué le responsable du Ministère de la Sécurité citoyenne (SSC), Omar García Harfuch.

L'un des principaux avantages du renouvellement de la police de la circulation sera la vérification que les résidents de la capitale pourront effectuer afin de savoir si un policier est autorisé ou non à appliquer des amendes et des infractions. De plus, une nouvelle forme de paiement sera activée, le la consultation des amendes peut être effectuée de manière électronique via l'application « My Police » et il y aura des réductions sur les pénalités si vous les payez en utilisant le mode de paiement rapide.

Sur ce dernier point, les autorités de la capitale ont indiqué que le nouveau programme d'escompte pour payer les amendes commencera à fonctionner à partir du 4 avril 2022. Ainsi, il a été annoncé qu'avec ce système, toutes les infractions au code de la route commises par des agents autorisés bénéficieront de réductions allant jusqu'à 90% moyennant un paiement rapide 10 jours après leur création.

Avec l'application « My Police », les automobilistes pourront vérifier sur leur téléphone portable quelles sont leurs amendes ou violations, ainsi que recevoir les notifications pertinentes (PHOTO : ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Bien que ce programme s'applique à tous les conducteurs ou automobilistes qui ont été détenus par un agent de la circulation, il y aura des exceptions dans les cas suivants :

1. Infractions à la caméra et au radar

2. Appareils photo photociviques

3. Caméras pour voie

4. Caméras de bus dans les voies

5. Violations des zones de parcmètres

6. Sanctions environnementales

La chef du ministère de l'Administration et des Finances (SAF), Luz Elena González Escobar, a indiqué que les remises par paiement rapide dépendront du nombre de jours écoulés entre l'infraction et le paiement des automobilistes et dépendront des paramètres suivants :

- Entre zéro et 10 jours après la violation : 90% de réduction avec paiement rapide.

- Entre 11 et 30 jours de l'infraction : 50 % de réduction avec paiement rapide.

- Après 30 jours de l'infraction : aucune réduction.

Il convient de noter que toutes les amendes peuvent être consultées via le lien suivant : https://estrados.cdmx.gob.mx/ où vous pouvez facilement recevoir des amendes et des infractions et recevoir également des notifications pertinentes sur les violations du Règlement Mexique Transport en commun par courriel et texto.

Avec les modifications apportées au programme de police de la circulation du CDMX, il sera possible de vérifier si les agents qui infligent des amendes ou des infractions sont autorisés à le faire (PHOTO : MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM)

Un autre changement annoncé par Omar García Harfuch est la mise en œuvre de la nouvelle méthode d'émission d'amendes sans papier. Ces nouvelles règles entreront en vigueur à partir d'avril et les amendes ne seront appliquées que via des appareils mobiles ou électroniques. De cette manière, les citoyens recevront le lien vers l'amende sur leur téléphone portable et le paiement sera effectué directement au gouvernement du CDMX.

En outre, il a été signalé que les causes suivantes de transfert d'un véhicule au corralón avaient été éliminées du code de la route de la capitale :

- Les voitures portant des plaques d'immatriculation étrangères qui ont été arrêtées pour avoir commis certaines infractions.

- Conduire en sens inverse dans les rues de Mexico.

- Lorsque le véhicule circule dans les rues de la ville, mais que la carte de circulation est expirée.

- Effectuer des réparations sur les véhicules sur la voie publique.

- Lorsque le permis de conduire n'est pas valide.

