CCI : 82,7 % des Péruviens pensent que si Pedro Castillo est libéré, ils devraient tous partir

Si le Président de la République, Pedro Castillo Terrones, était libéré ce lundi 28 mars au Congrès, 82,7 % des personnes interrogées par le CPI estiment que tout le monde devrait partir, y compris le Parlement, et que les élections devraient être appelées « généraux » immédiatement.

Face à la question « Si de nouvelles élections présidentielles devaient être déclenchées, laquelle de ces deux options êtes-vous le plus d'accord ? » les résultats ont été les suivants :

- Que seul le nouveau président du Pérou soit élu, pour remplacer le président Pedro Castillo et que l'actuel Congrès de la République se poursuive : 12,7 %.

- L'élection à la fois du nouveau président du pays et d'un nouveau Congrès de la République : 82,7 %.

- Vous ne savez pas/ ne pensez pas : .6%.

L'enquête révélée par le programme Panorama indique également que 53,6 % sont d'accord avec le poste vacant de Castillo Terrones, tandis que 42,1 % ne sont pas d'accord. 4,3 % ne savent pas ou ne pensent pas.

Omar Castro, directeur général de l'IPC, a expliqué que, dans les hauts plateaux du sud et du centre du pays, les personnes interrogées sont contre le poste vacant jusqu'à 62,3 %, tandis que la côte et les hauts plateaux du nord du Pérou ont les taux les plus élevés en faveur de l'inoccupation, qui atteint 55,5 %

LE CONGRÈS AVEC PLUS DE DÉSAPPROBATION

Quant à la décharge du chef de l'État, elle est en hausse par rapport à décembre. 68,4 % désapprouvent la gestion de Pedro Castillo, tandis que 23,1 % l'approuvent. 8,5 % ne savent pas ou ne pensent pas.

Mais la remise en question du Congrès de la République est bien plus grande. La désapprobation atteint 76,7 %, tandis que 16,1 % sont d'accord. 7,2 % ne savent pas ou ne pensent pas.

« La population est fatiguée et souhaite que, s'il y a de nouvelles élections, le président et le Congrès de la République soient changés », a déclaré Omar Castro.

L'enquête sur l'IPC a été menée du 21 au 25 mars 2022 auprès de 500 personnes interrogées. La marge d'erreur est de ± 4,4 pts.

ENQUÊTE IEP

Dimanche, le journal La República a également publié une enquête IEP, dont les chiffres ne sont pas très différents de ceux de la CPI. 8 personnes sur 10 (80%) considèrent que la chose la plus pratique pour le pays est l'appel à de nouvelles élections générales (du président et du Congrès) si Pedro Castillo devait être évacué. Dans ce scénario, seuls 9 % pensent que la vice-présidente Dina Boluarte devrait assumer la présidence, et à peine 5 % pensent que les membres du Congrès devraient être maintenus.

D'autre part, il a également été révélé que les gens ne sont pas très intéressés à suivre ce qui se passe dans la politique nationale. Seulement 45 % des personnes interrogées ont déclaré connaître le message que le président Castillo a transmis au Congrès le 15 mars.

Enfin, le président Pedro Castillo a atteint son maximum de désapprobation ce mois-ci : 68% ne soutiennent pas son administration.

L'enquête IEP a été menée du 21 au 24 mars 2022 auprès de 1 201 personnes interrogées réparties dans 24 départements. La marge d'erreur est de ± 2,8 pts.

POSTE VACANT DANS LE DÉBAT

Il convient de rappeler que la session plénière du Congrès de la République se réunira ce lundi à partir de 15 heures pour discuter et voter sur la demande de vacance de poste de la présidence de la République, demandée par Motion of the Order of Business 2148. La Présidente du Parlement, María del Carmen Alva, a également convoqué, à 10 heures, le Conseil des porte-parole pour définir la manière dont les postes vacants seront discutés.

CONTINUEZ À LIRE