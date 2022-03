Castillo avant la session plénière du Congrès : « Je suis fidèle à mes engagements et à mes valeurs, je suis ici pour le Pérou »

Pedro Castillo est arrivé au Congrès de la République pour répondre aux différentes questions qui lui ont été posées, qui l'ont conduit pour la deuxième fois à une proposition de vacance de poste. Arrivé à l'heure fixée et avec son avocat José Félix Palomino, le président s'est adressé à la population pendant plus de 10 minutes et a rejeté cette mesure introduite par le parlement.

« Je suis ici pour montrer mon plus grand respect pour l'État constitutionnel et ses outils de contrôle, conformément au discours que je vous ai prononcé le 28 juillet 2021. Je continuerai à travailler de toutes mes forces pour consolider l'institutionnalité, je me présente dans cette enceinte démocratique pour me défendre de l'ordre de la motion de vacance du jour, qui fait une demande de vacance par le président de la République et, à ce moment-là, je ne m'adresse pas seulement à vous, membres du Congrès, mais à travers vous Je m'approche et je m'adresse une fois de plus à mon peuple soumis aux règles de la démocratie qui ont permis à un enseignant rural de devenir président et avec le fardeau de la responsabilité et je donnerai toujours mon visage au pays », a-t-il dit.