Lors de la première saison, le personnage de Regé-Jean Page a réussi à conquérir le cœur des fans de la série. Son départ de la fiction a généré beaucoup de troubles chez les amoureux de cette histoire qui change désormais son intrigue centrale pour le personnage d'Anthony Bridgerton, incarné par l'acteur britannique Jonathan Bailey. Mais qui est l'acteur et où peut-on voir ses œuvres avant la série basée sur la saga Julia Quinn.

Jonathan Bailey est né en 1988 mais s'est hissé à la célébrité lorsqu'il a été choisi pour incarner Leonardo Da Vinci dans la série CBBC (une chaîne appartenant au conglomérat de la BBC) simplement appelée Leonardo. C'est là que Bailey a été choisie pour représenter les années de jeunesse de l'artiste florentin au XVe siècle. La série a duré deux saisons et a acquis un style moderne marqué par le langage et la musique (une chanson du groupe Radiohead a été utilisée). Il a été diffusé entre 2011 et 2012.

Jonathan Bailey a fait partie de la comédie « Crashing », créée par Phoebe Waller-Bridge, que l'on peut voir sur Netflix. (@jbayleaf)

Selon plusieurs médias lorsqu'ils lui ont demandé comment l'idée d'être acteur est née, Bailey a déclaré que c'est à un jeune âge, à l'âge de 5 ans, qu'il a vu la pièce Oliver. Le choix d'être acteur avait déjà été fait et sa carrière allait commencer à briller dans les décennies suivantes.

En 2013 elle fait partie de Broadchurch, la série anglaise avec Olivia Colman et David Tennant. Là, Bailey incarne Olly Stevens, un jeune journaliste qui faisait une sorte de stage au journal Broadchurch Echo, où il aspirait à acquérir des connaissances pour faire le saut vers les médias nationaux les plus pertinents.

Elle a également fait partie de la comédie de la BBC intitulée Me and Mrs. Jones, dans laquelle il a partagé le line-up avec Sarah Alexander et Neil Morrissey, qui ont joué Gemma et Jason Jones, respectivement. C'est là que Jonathan a donné vie à Alfie, fils des Jones. La série, diffusée en 2012, a duré une seule saison et a présenté six épisodes d'une demi-heure diffusés à la télévision anglaise.

Bailey a également été l'un des nombreux acteurs anglais qui ont participé à la fiction désormais historique Doctor Who, dans laquelle il a joué Psi dans la saison numéro huit.

Il y a quelque temps, Jonathan Bailey parlait librement de son homosexualité, qu'il a cachée pendant plusieurs années. (@jbayleaf)

Mais peut-être que l'une des séries qui a le plus marqué la carrière de Bailey était, sans aucun doute, Crashing. Cette fiction - disponible sur Netflix - contient une saison de six épisodes et met en vedette Phoebe Waller-Bridge, l'actrice qui s'est ensuite établie dans Fleabag. L'histoire se déroule à Londres et Bailey (qui porte un gentleman blond) fait partie d'un groupe de trentenaires qui vivent dans un gardien de la propriété (un endroit qui était auparavant un bâtiment municipal et qui est maintenant loué). La production montre à quoi ressemble la vie des milléniaux, qui, peu importe leur travail, n'achètent pas leur propre propriété. Ici Bailey joue Sam, tandis que Waller-Bridge est Lullu et est également l'auteur de cette comédie.

Et à mesure que de plus en plus de productions et de personnages arrivent, ses fans peuvent continuer à en profiter dans la deuxième saison de Bridgerton, apprenant à connaître son triangle amoureux avec Edwina et Kate.

