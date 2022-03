Alexis Henríquez critique la direction de Nacional pour la mauvaise gestion de ces dernières années

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Parler d'Alexis Henríquez revient aux années les plus glorieuses de l'Atlético Nacional qui a dominé le tournoi local pendant près d'une décennie. L'ancien joueur fait partie de l'histoire en or du club, et ce n'est pas étonnant, puisqu'avec Franco Armani, ils sont les joueurs les plus gagnants de l'institution avec 13 titres chacun.

Actuellement, Alexis Henríquez se consacre à la préparation en tant qu'entraîneur car, dans un proche avenir, il aspire à relever le défi de prendre les rênes d'une équipe de football professionnelle colombienne. Il passe son temps libre à regarder le football et à partager avec sa famille.

En 2020, l'ancien Once Caldas a annoncé qu'il quittait le football professionnel après une carrière réussie au cours de laquelle il a remporté 16 titres dans lesquels deux Copas Libertadores se démarquent ; un avec le 'Blanc-Blanc' en 2004 et en 2016 avec l'Atlético Nacional. En outre, il a remporté la Copa Sudamericana en 2017 avec le tableau « Purdolaga ».

Son fort tempérament l'a toujours caractérisé sur et en dehors des courts, ce qui l'a amené à porter la fanfare du capitaine national pendant de nombreuses années.

En dialogue avec le journal El Colombiano, Alexis Henríquez a parlé de divers aspects de sa vie et, bien sûr, du présent du club de ses amours ; l'Atlético Nacional.

Tout d'abord, le samarium a évoqué sa retraite des tribunaux et a souligné l'importance d'avoir obtenu le carton qui le certifie comme entraîneur, car cela l'a aidé à comprendre qu'il était temps de suspendre les guayos.

Il a également déclaré qu'il n'avait aucune envie de diriger, mais il précise qu'il est prêt grâce à une préparation théorique combinée à l'expérience qu'il a acquise alors qu'il était un joueur actif.

Pour le moment, il n'a eu aucune approche avec l'Atlético Nacional pour travailler pour le club, cependant, son frère cadet joue comme ailier et fait partie du processus inférieur de l'équipe paisa. De même, l'ancien conseil a remis en question la gestion des directives au cours des dernières années.

D'autre part, il a salué Hernán Darío Herrera, qui est responsable du « roi des Copas » à titre intérimaire, mais il a exprimé sa préoccupation quant à l'incertitude de son avenir dans l'institution.

