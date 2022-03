Zelensky a déclaré qu'il étudiait en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine dans les négociations avec la Russie

06-12-2021 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky POLITICA TWITTER / VOLODIMIR ZELENSKY

La question de la « neutralité » de l'Ukraine, l'un des points centraux des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit, fait l'objet d'une « étude approfondie », a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymir Zelensky dans une interview accordée aux médias russes.

L'une des clauses des négociations est celle des « garanties de sécurité et de neutralité, du statut exempt d'armes nucléaires de notre État », a-t-il déclaré dans l'interview en ligne, publiée sur la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukrainienne.

« Nous sommes prêts à l'accepter », a-t-il poursuivi. « Ce point des négociations (...) est en discussion, il est étudié en profondeur », a-t-il dit.

« Mais je ne veux pas que ce soit un autre document dans le style du mémorandum de Budapest », a-t-il ajouté, en référence aux accords signés par la Russie en 1994 garantissant l'intégrité et la sécurité de trois anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine, en échange du renoncement aux armes nucléaires héritées de l'URSS.

Les délégations russe et ukrainienne se réuniront plus tôt cette semaine en Turquie pour un nouveau cycle de négociations en face à face, ont annoncé les deux parties.

Le négociateur en chef russe Vladimir Medinsky, cité par les agences russes, a également annoncé un nouveau cycle de pourparlers, mais a déclaré qu'ils auraient lieu mardi et mercredi, sans préciser le lieu.

« Au cours des discussions par vidéoconférence d'aujourd'hui [dimanche], il a été décidé de tenir le prochain tour en face à face en Turquie du 28 au 30 mars », a déclaré le négociateur ukrainien sur Facebook.

PHOTO D'ARCHIVE : Le conseiller présidentiel de la Russie Vladimir Medinsky assiste à une session du Forum économique international à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 3 juin 2021. Reuters/Evgenia Novozhenina/Photo

Jusqu'à présent, les deux parties se sont rencontrées en personne à trois reprises - le 28 février, le 3 mars et le 7 mars - en territoire biélorusse, tandis que le 10, les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien Sergueï Lavrov et Dmitro Kuleba se sont rencontrés respectivement à Antalya.

Depuis lors, les négociations ont eu lieu presque tous les jours sous forme de vidéoconférence au niveau des délégations et des groupes de travail, ce que les deux parties considèrent comme « difficiles ».

« Le processus de négociation est très difficile », a déclaré vendredi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a démenti tout « consensus » avec Moscou.

Un peu plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait assuré que la Russie et l'Ukraine étaient d'accord sur quatre des six points de la négociation.

Parmi ceux-ci, il a cité le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, la reconnaissance du russe comme langue co-officielle, ainsi que des concessions concernant la démilitarisation et la « sécurité collective ».

Au contraire, a déclaré Erdogan, l'Ukraine n'est pas disposée à négocier la cession de la Crimée à la Russie ou à reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk, ce qui a déjà été clairement indiqué par le président ukrainien Volodymir Zelensky lui-même à plusieurs reprises.

À son tour, il a admis que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et a donc exigé des garanties de sécurité de la part de la communauté internationale, y compris de la Russie, en échange du renoncement à cette aspiration de l'État.

« Il n'y a pas de consensus avec la Russie sur les quatre points mentionnés par le président de la Turquie », a toutefois déclaré Kuleba, tout en louant les « efforts diplomatiques » d'Ankara pour mettre fin à la guerre.

Avec des informations de l'AFP et de l'EFE)

