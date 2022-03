Qui a été nominé 52 fois aux Oscars

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

Dimanche prochain, le 27 mars, aura lieu la 94e cérémonie des Oscars, des prix décernés par l'Académie des arts et des sciences cinématographiques au meilleur du cinéma dans différentes catégories, notamment « Meilleur film », « Meilleur acteur », « Meilleure actrice » et « Meilleur réalisateur ». Depuis la première édition, de nombreux artistes ont été considérés comme recevant la statuette dorée tant attendue, mais peu ont réussi.

Plusieurs d'entre eux ont même été envisagés à plusieurs reprises. C'est le cas de John Williams, le célèbre compositeur américain qui tout au long de sa carrière dans le médium a été nominé 52 fois, établissant un record qui est loin d'être égalé. Malgré sa fermeté, il n'a remporté que cinq Oscars au cours de ses plus de 60 ans de carrière pour ses compositions extraordinaires.

La première fois que le musicien a été considéré pour recevoir le prix, c'était en 1968 dans la catégorie « Meilleure orchestration, adaptation ou traitement » pour son travail réalisé pour Valley of the Dolls, un film mettant en vedette Patty Duke, Barbara Parkins, Jacqueline Susann, Sharon Tate, Susan Hayward et Paul Burke. Malheureusement, il n'a pas gagné.

Le compositeur a 90 ans et plus de 60 ans. Archive Web

Son nom réapparaît sur les listes des nominés en 1969 grâce aux compositions et arrangements qu'il a faits pour The Reivers (The Rascals or The Thievers) et Goodbye, Mr, Chips, le drame romantique mémorable avec Greer Garson, Terry Kilburn et Robert Donat, ce dernier étant celui qui a reçu une statuette pour son interprétation.

Ce n'est qu'en 1972 que John Williams remporte son premier Oscar de la « Meilleure orchestration, adaptation et choeur original » pour Fiddler on the Roof, un film qui a transcendé les générations en devenant un classique du cinéma international.

1973 est une grande année pour le compositeur américain puisqu'il est nommé trois fois au même prix pour son interprétation dans Images, un film d'horreur réalisé par Robert Altman, The Poseidon Adventure, avec Gene Hackman, et Tom Sawyer, basé sur le roman de Mark Twain.

Entre 1974 et 1975, il est nominé pour la bande originale de Cendrillon Liberty (Permission to Love Until Midnight) et pour la chanson Nice to Be Around. Il a également été envisagé par la production musicale de The Towering Inferno (Hell in the Tower) pour laquelle il a remporté un prix BAFTA.

Avant la fin des années 1970, John Williams a remporté deux Oscars pour la « meilleure bande originale » de Jaws (Shark) et Star Wars : Episode IV - A New Hope. Qui ne se souvient pas de la musique jouée à l'approche d'un requin ou de l'environnement sombre qui entoure l'espace ? , les deux productions musicales sont les plus connues de l'auteur dans la mesure où elles sont considérées comme des chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma dans le monde entier et ont marqué toute une génération.

Au cours des années suivantes, il compose des bandes sonores pour Close Encounters of the King, Superman, Star Wars : Espidous V - The Empire Strikes Back, et Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones and the Hunters of the Lost Ark).

John Williams à la Star Wars Celebration Orlando et son concert pour le 40e anniversaire de la franchise

En 1983 elle remporte son quatrième Oscar dans la même catégorie pour E.T. The Extraterrestrial, un film de science-fiction qui choque en racontant la rencontre entre l'humanité et une mystérieuse. Il a été joué par Henry Thomas, Drew Barrymore et Robert MacNaugthor et réalisé par Steven Spielberg. La même année, sa chanson If we were in love a concouru pour la meilleure chanson originale, mais n'a pas gagné.

De 1984 à 1992, il a fait des arrangements et des compositions pour Star Wars : épisode VI - Le Retour du Jedi, Indiana Jones et le Temple de Doom, Wild River, L'Empire du Soleil, Les Sorcières d'Eastwick, A Stumble Called Love, Indiana Jones and the Last Crusade, Born le 4 juillet, My Poor angelito, JFK et les chansons Somewhere in my memory et When you're alone, tous considérés dans les prix annuels de l'Académie.

C'est jusqu'en 1994 qu'il remporte son cinquième et, jusqu'ici, dernier Oscar pour la bande originale de la liste de Schindler (La Liste de Schindler), un film avec Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz. Ce prix est le troisième que John Williams a remporté par le célèbre réalisateur Steven Spielberg.

« La Liste de Schindler » est l'un des films qui dépeint l'Holocauste.

De 1996 à 2014, le compositeur a de nouveau été nominé pour les bandes sonores de Nixon, Sabrina, Children of the Street, Friendship, Rescuing Private Ryan, Angela's Ashes, The Patriot, Harry Potter and the Philosopher's Stone, IA Artificial Intelligence, Catch Me If You Can, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Memoirs of a Geisha, Munich, The Adventures of Tintin, War Horse, Lincoln, The Book Thief, ainsi que pour la chanson Moonlight.

De 2016 à 2020, il a de nouveau joué dans les nominations pour la bande originale des épisodes VII, VII et IX de Star Wars.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe et Emma Watson, les protagonistes inoubliables de la saga cinématographique « Harry Potter ». (REUTERS/Lucas Jackson/)

Qui est le célèbre compositeur américain avec 52 nominations aux Oscars ?

John Towner Williams est né le 8 février 1932 à New York, United States, il a 90 ans actuellement. Il a excellé dans l'industrie du divertissement à l'échelle internationale en tant que compositeur, chef d'orchestre, pianiste et tromboniste, en plus de jouer de la clarinette et de la trompette.

Il a manifesté un intérêt pour la musique depuis son enfance, grâce à l'influence de son père, qui était percussionniste de jazz. Durant sa jeunesse, il est recruté dans l'armée de l'air des États-Unis où il joue le groupe militaire et s'aventure plus tard dans le monde du divertissement en composant pour la télévision.

