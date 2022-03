Poutine a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh en pénétrant dans la zone contrôlée par la mission russe

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

« Violant les dispositions d'une déclaration trilatérale des dirigeants de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie du 9 novembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises sont entrées dans la zone de responsabilité du contingent de maintien de la paix russe au Haut-Karabakh entre le 24 et le 25 mars 2020 et ont établi un poste d'observation », a dénoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le communiqué ajoute que des drones fabriqués en Turquie ont été utilisés pour attaquer les troupes du Karabakh près du village de Farukh, également connu sous le nom de Parukh.

Bakou a démenti les accusations, a déclaré qu'il « regrettait la déclaration unilatérale du ministère russe de la Défense, qui ne reflète pas la vérité », ajoutant que « l'Azerbaïdjan n'a violé aucune disposition » de l'accord de cessez-le-feu.

Les incidents entre les forces armées azerbaïdjanaises et arméniennes ont été fréquents ces derniers mois, mais l'annonce de samedi marquait la première fois depuis la fin des hostilités sur le Karabakh en novembre 2020 que Moscou accusait l'une des parties d'avoir violé le cessez-le-feu inconfortable.

Moscou a dénoncé le déclenchement du 31e jour de la campagne militaire russe en Ukraine, avec des indications que les deux parties se retranchaient pour un conflit prolongé dans le pays pro-occidental. Dans ce contexte, les experts estiment que l'Azerbaïdjan pourrait profiter de la faiblesse des troupes russes en raison de la pression exercée par l'invasion pour pénétrer dans la zone où la mission russe est censée régner.

Le Kremlin a indiqué samedi que le président Vladimir Poutine avait discuté de la situation avec le dirigeant arménien Nikol Pashinyan à deux reprises, vendredi et jeudi, et que dans une déclaration officielle, il avait exhorté l'Azerbaïdjan à retirer ses troupes. « Un appel a été envoyé à la partie azerbaïdjanaise pour qu'elle retire ses troupes », a déclaré le ministère de la Défense. « Le commandement du contingent russe de maintien de la paix prend des mesures pour résoudre la situation », a-t-il ajouté.

En 2020, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont mené une guerre longtemps disputée pour l'enclave, qui a coûté la vie à plus de 6 500 personnes. Un accord de cessez-le-feu négocié par Poutine a poussé Erevan à céder des pans de territoire et la Russie à déployer un contingent de maintien de la paix dans la région montagneuse.

Ce samedi, en outre, le ministère de la Défense de la région divisée a déclaré dans un communiqué que des drones azerbaïdjanais avaient tué trois personnes et en avaient blessé 15 autres.

« Les forces armées azerbaïdjanaises continuent de rester dans le village de Parukh », a ajouté le communiqué. L'Arménie a appelé la communauté internationale à empêcher les tentatives visant à « déstabiliser la situation dans le Caucase du Sud ». « Nous espérons également que le contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabakh prendra des mesures concrètes et visibles pour résoudre la situation et empêcher de nouvelles victimes et hostilités », a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Erevan a déclaré que « l'invasion » stratégiquement importante de Parukh « avait été précédée par des bombardements constants des colonies arméniennes et des infrastructures civiles ».

Image de fichier de Poutine et du président azerbaïdjanais Ilham Aliev et du Premier ministre arménien Nikol Pashinian (EFE)

Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré plus tôt cette semaine que des troupes azerbaïdjanaises étaient entrées jeudi dans le village de Parukh - sous le contrôle des Casques bleus russes - dans ce qu'ils considéraient comme « une violation claire de l'accord de cessez-le-feu ».

L'Arménie a également mis en garde contre une possible « catastrophe humanitaire » au Karabakh après la coupure de l'approvisionnement en gaz de la région contestée à la suite de travaux de réparation. Erevan a accusé l'Azerbaïdjan d'avoir délibérément laissé la population arménienne de souche du Karabakh sans gaz naturel, une accusation rejetée par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères comme « non fondée ».

Les séparatistes arméniens de souche du Haut-Karabakh se sont séparés de l'Azerbaïdjan lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, et le conflit qui a suivi a coûté la vie à quelque 30 000 personnes.

